Les joueuses de U15 de l'AS Bavilliers sont plus nombreuses cette année.

Bavilliers, France

Selon la Fédération Française de football, le nombre de licenciées a augmenté de 15% dans toute la France depuis mi-juillet et la victoire des Bleu pour le Mondial 2018. Une hausse constatée par l’AS Bavilliers. L'année dernière, le club comptait une quinzaine de joueuses à la même période, elles sont déjà une vingtaine à la fin de ce mois de septembre.

Une victoire des Bleus motivante pour plusieurs années

Débutantes et joueuses confirmées sont venues rejoindre le club cette année. Alexane, 14 ans joue en U15 (catégorie pour les moins de 15 ans) a participé à son premier entraînement cette semaine : « En voyant les joueurs se surpasser pour décrocher la coupe du Monde, ça m’a motivé pour plusieurs années encore » affirme la jeune fille. Dans son équipe, Sarah a également été recrutée par l’AS Bavilliers. La jeune footballeuse est passée par l’Olympique Lyonnais puis le FC Seloncourt. Elle prend les Bleus comme exemple et se fixe un « devenir professionnelle et jouer en _équipe de France_. »

Fin des tabous autour du foot féminin

Les jeunes joueuses sont suivies de près par Sylvie Guénat, l’entraîneuse pour qui le décollage du foot féminin va encore davantage s’amorcer avec la Coupe du monde féminine prévue du 7 juin au 7 juillet 2019 en France : « Le foot féminin n’est plus tabou. Aujourd’hui c’est très tendance ! » déclare la coach.

Avis aux amatrices, « quelques places sont encore disponibles à l'AS Bavilliers pour les filles nées entre de 2007 et 2012 » ajoute le président de l’AS Bavilliers, Jean Busser.