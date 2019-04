VIDÉOS - Foot féminin : les joueuses de Lyon championnes de France pour la 13e fois de suite

Lyon étend encore son règne : les joueuses de l'OL ont conquis leur 13e titre de championnes de France lors des 13 dernières saisons en corrigeant Dijon 4-0 en Bourgogne, mercredi. Dimanche, les joueuses de l'OL visent une quatrième Ligue des champions de suite : elles jouent la demi-finale retour face à Chelsea, après leur courte victoire à l'aller (2-1) . Elles ont fêté leur titre sur le terrain et dans les vestiaires.

La joie des Championnes ! 😍😍😍 pic.twitter.com/xg7HsMHVcc — OL Féminin (@OLfeminin) April 24, 2019

CAMPEONES ! CAMPEONES ! CAMPEONES ! pic.twitter.com/9xhsiDeolu — OL Féminin (@OLfeminin) April 24, 2019

Un premier but à la 48e minutes, puis les Lyonnaises déroulent

Un but d'Amel Majri, à la 48e minute, a délivré Lyon au retour des vestiaires après un 0-0 qui ne leur offrait pas le titre à la pause. L'internationale française a bien repris un ballon envoyé sur le poteau par la gâchette lyonnaise Eugénie Le Sommer, qui a doublé la mise quelques minutes plus tard, à la 62e minute.

Les joueuses de Reynald Pedros ont ensuite déroulé : la défenseure des Bleues Griedge Mbock (65e), de la tête, et la Néerlandaise Shanice van de Sanden (86e) ont paraphé la démonstration de l'Olympique lyonnais, auquel le championnat de France n'a plus échappé depuis 2006.

On est super heureuses, on connaît le travail derrière" - Ada Hegerberg

"On est super heureuses, on connaît le travail derrière. Gagner aujourd'hui, c'est très beau. Ça veut dire que tu es le meilleur sur une saison complète", a savouré la Norvégienne et Ballon d'Or féminin Ada Hegerberg au micro de Canal+.

🗨️ @AdaStolsmo après le nouveau titre de #D1Féminine de l'@OLfeminin : "On est à fond pour tout gagner cette année aussi !" 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/VX738WrqTQ — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 24, 2019

Un titre national avant la Ligue des Champions ?

Sans ses stars Dzsenifer Marozsan et Wendie Renard, laissées au repos en prévision de la Ligue des champions, Lyon s'est assuré le titre national avant de peut-être réaliser un nouveau triplé après 2012, 2016 et 2017. "C'est mon 5e titre, c'est une grande fierté de jouer dans une équipe ambitieuse. C'est pas fini, on le sait : ça va nous mettre en confiance pour la Champions League et la finale de la Coupe", se projette déjà la milieu de terrain Delphine Cascarino.

La demi-finale retour délicate attend, en effet, les Lyonnaises contre Chelsea dimanche après leur courte victoire 2-1 à domicile à l'aller. Avant la finale de la Coupe de France le 8 mai face à Lille.