Foot féminin : Mylène Chavas quitte Dijon pour Bordeaux

Elle reste en "rouges". La gardienne de but du DFCO quitte la Bourgogne et ses grands crus pour rejoindre une autre région viticole. Elle portera la saison prochaine le maillot des Girondin(e)s de Bordeaux.

Le DFCO confirme le futur départ de sa gardienne de but, Mylène Chavas, aux Girondins de Bordeaux (D1 Arkema). En fin de contrat le 30 juin avec le DFCO, Mylène Chavas a décidé de relever un nouveau challenge sous le maillot des Girondins de Bordeaux, 3e de Division 1 Arkema cette saison.

Trois années passées à Dijon

Arrivée au DFCO en juillet 2018 en provenance de l'AS Saint-Etienne, la gardienne internationale française a activement participé aux différents maintiens du club parmi l'élite (38 matchs toutes compétitions confondues).

Sous la houlette de Pierre-Henry Coulon, entraîneur des gardiennes, Mylène Chavas a poursuivi sa progression : "Je remercie le DFCO pour ces trois belles années qui m'ont fait grandir, m'ont permis d'apprendre à me connaître et de progresser. J'ai rencontré des personnes formidables et passé de très bons moments. Merci au staff, aux dirigeants, à toutes les personnes qui font fonctionner le club et merci aux joueuses que j'ai pu côtoyer au cours de ces trois années." explique la gardienne.

Un sentiment partagé par son entraîneur, Pierre-Henry Coulon : "J'ai apprécié de l'accompagner pendant trois ans. Je pense qu'elle a grandi d'un point de vue footballistique, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, si elle parvient à signer dans un club du Top 3 français, c'est grâce à son travail. Je lui souhaite bonne chance pour ce nouveau projet."

Pas rancunier, L'ensemble du Dijon Football Côte-d'Or remercie la joueuse à son tour et lui souhaite une belle carrière.