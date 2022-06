Equipe de France : non sélectionnée par Corinne Diacre, Amandine Henry n'a pas tiré un trait sur les Bleues

Amandine Henry a accepté pendant une petite demi-heure de revenir sur le choix de Corinne Diacre de ne pas la convoquer pour le prochain Euro.

Elle a aussi confié son envie de ne rien lâcher et de tout faire pour convaincre la sélectionneure de changer d'avis dans les prochains mois dans l'optique de la prochaine Coupe du Monde en 2023 et des Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024.

Amandine Henry continue de croire à son rêve de petite fille

Pas question pour la Lilloise de mettre fin à sa carrière internationale : "Tant que je jouerai au foot, je croirai toujours en cette équipe de France , cela reste toujours ma motivation, c’est le Graal pour une joueuse. L’équipe de France c’est au dessus du tout. Je n’ai pas tiré un trait. cette équipe me manque. je suis toujours motivée."

Prête à retravailler avec Corinne Diacre

Pour Amandine Henry, hors de question d'en faire une affaire de personne : "Bien sûr que je peux travailler avec elle. Mais dans ce type de réflexion, je ne pense pas à l’entraîneur mais à l’équipe de France. Que ce soit pour elle ou pour quelqu’un d’autre, je me donnerai toujours à fond, je mouillerai le maillot. On ne pourra jamais me reprocher d’avoir fait semblant . Quand on est pro on se donne à 100% quelque soit le contexte."

J'ai fait les choses dans l'ordre, on s'est parlé avant mon intervention dans les médias

Corinne Diacre avait reproché à sa joueuse d'avoir parlé dans les médias (en novembre 2020) avant de laver le linge sale en famille. Une version rejetée par la joueuse : "Ce n'est pas vrai. On en a fait des réunions après la compétition, pas qu'à deux, avec d'autres cadres, avec le président. On s'est dit les choses, juste après le Mondial en juin 2019, au moment de faire le bilan. L'idée n'était pas d'enfoncer mais de faire progresser l'équipe. Il fallait prendre la parole, c'était nécessaire. C'est le rôle d'une capitaine."

Le mental de Benzema, un exemple pour moi

"Il (Karim Benzema, ndlr) n'a pas été appelé pendant plusieurs années et il est revenu encore plus fort. Mentalement c'est un exemple. Il a été mis plus bas que terre, et pour moi il a su rebondir comme un chef. Je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec lui, ce serait très intéressant de comprendre comment il a fait pour rebondir, pour mettre les choses de côté et pour revenir aussi fort."

Amandine Henry en 5 stats

La Lilloise a porté, à ce jour, à 93 reprises le maillot des Bleues. Elle a inscrit 13 buts. Elle a joué son dernier match en équipe de France le 27 novembre 2020 contre l'Autriche à Guingamp. Lors de la saison 2016-2017, elle s'est expatriée quelques mois aux Etats-Unis à Portland. A Lyon, elle a remporté le 21 mai dernier face au Barca sa 7ème Ligue des Champions. Elle a débuté le football à 5 ans, près de chez elle, à l'OSM Lomme.