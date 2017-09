Foot Féminin - Sans stade fixe, les footballeuses du PSG ne savent toujours pas où elles jouent ce week-end

Poissy ou Saint-Germain-en-Laye ? Samedi ou dimanche ? Les footballeuses du PSG doivent recevoir ce week-end à l'occasion de la 3ème journée de D1 Féminine, Lille. Problème, nous sommes le mardi 19 septembre et les joueuses ne savent toujours pas quand et où elles jouent...

C'est un feuilleton qui commence à devenir ridicule. Une mauvaise farce dont sont victimes les footballeuses du PSG. Il y a deux semaines le club, via Antero Henrique le nouveau directeur sportif, a décidé que la section féminine ne jouerait plus au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Le stade Georges Lefevre est désormais la priorité de la réserve masculine du PSG (N2), les U19 (moins de 19ans) et les U17. Problème, aucun stade n'a été prévu pour faire jouer les dernières finalistes de la Ligue des champions. Il a été question un temps d'un retour à Charléty (Paris, 13ème), d'un vague intérêt pour le stade Jean-Bouin (Paris, 16ème), du stade Léo-Lagrange de Poissy voir de Versailles mais pour l'instant aucune décision n'a été prise et pourtant il y a match ce week-end ...

Poissy ou Saint-Germain-en-Laye ? Samedi ou Dimanche ?

Sans stade fixe, les joueuses du PSG se retrouvent dans une situation inconfortable. Ce week-end, elles doivent recevoir Lille pour la 3ème journée de D1 Féminine. Mais on ne sait toujours pas où et quand ... tellement que la chaîne Eurosport a du annuler sa retransmission de la rencontre ne sachant pas où installer ses caméras. Du côté du PSG, impossible de savoir qui va trancher, seul certitude le club doit informer la Fédération Française de Football du lieu et du jour du match au plus tard jeudi midi. Deux stades sont en lice pour accueillir les féminines du PSG : le stade Léo-Lagrange de Poissy (samedi) ou ... et s'est finalement ubuesque ... le camp des loges dimanche à 15 heures.

A lire : Mondial 2019, c'est parti !