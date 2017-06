Foot : France-Angleterre, un match amical solennel après les attentats de Londres

Les Bleus reçoivent l'Angleterre mardi au Stade de France (21h) dans un match amical qui rendra hommage aux victimes de l'attentat de Londres. Les hommes de Didier Deschamps veulent terminer leur saison sur une bonne note après le revers en Suède et avant le rendez-vous brûlant face à la Suède.

Ultime temps additionnel. Et avec un double objectif avant les grandes vacances internationales pour les Bleus : surmonter le coup de froid de la défaite en Suède (2-1) et préparer le match capital face aux Pays-Bas le 31 août prochain pour les qualifications pour le Mondial 2018.

Des changements à prévoir, Lloris capitaine

Didier Deschamps dispose du match de mardi pour faire d'ultimes essais : il sait qu'après le feu rouge en Suède, il faudra passer à l'Oranje. Le sélectionneur a déjà prévenu qu'il n'alignerait "pas la même équipe" entre vendredi et mardi. Plusieurs remplaçants auront donc leur chance, même si le sélectionneur a pour habitude, dans ces rencontres dévolues aux "coiffeurs", de maintenir au moins un cadre par ligne.</div>

Les précédents matches amicaux s'étaient plutôt mal passés : un 0-0 maussade contre la Côte d'Ivoire en novembre puis un revers 2-0 face à l'Espagne fin mars (0-2), avec notamment un expérimental milieu en losange. Or, désormais, la concurrence s'est aiguisée après les prestations ternes de certains titulaires vendredi, notamment Payet et Sissoko, décriés pour leur influence en berne.

Quatre jours après sa boulette contre la Suède, Hugo Lloris sera titulaire et capitaine, comme l'a expliqué "DD" en conférence de presse : "Je pense que c'est bien (qu'il joue). J'en ai discuté avec lui. S'il avait vu les choses différemment, je l'aurais inclus dans ma réflexion. Mais comme on pense la même chose, c'est clair."

Les deux entrants à Stockholm, Mbappé et Lemar, ont dès lors un coup à jouer, tout comme Dembélé, qui dispute à Sissoko une place de titulaire dans un registre plus offensif. Umtiti et Kanté devraient eux aussi pouvoir conforter leur statut de titulaires bis en charnière centrale et à la récupération. Il y aura sans doute aussi du temps de jeu à répartir pour les Costil, Digne, Jallet, Kimpembe, Zouma, Rabiot, Tolisso, Lacazette et Thauvin.

De son côté, l'Angleterre n'a pu qu'arracher le nul samedi en Ecosse (2-2), dans des éliminatoires où elle reste toutefois invaincue et leader de son groupe. Le sélectionneur Gareth Southgate a fait savoir que le gardien titulaire Hart laisserait sa place à une doublure (Butland, Forster ou Heaton). Autour du buteur Kane et en l'absence de Rooney (écarté), la jeune relève de Tottenham pourrait s'installer un peu plus, avec les Alli, Dier, Walker et Rose.

L'hommage retour

L'émotion extra-sportive sera aussi au rendez-vous. La France n'a pas oublié les hommages en Angleterre après les attentats de novembre 2015. Le 17 novembre 2015, le public de Wembley avait rendu hommage aux victimes des attentats en France en chantant la Marseillaise.

La France va témoigner à son tour son soutien après les attaques qui ont touché Manchester et Londres. "On n'oubliera jamais le match après les attentats. J'incite les personnes qui seront au stade" de France à entonner l'hymne anglais, God Save The Queen, a lancé Blaise Matuidi. Et d'ajouter : "Ce pays le mérite".

Le protocole habituel, qui voit l'équipe visiteuse entonner son hymne avant celui de l'équipe à domicile, sera bouleversé. God Save The Queen, l'hymne anglais, sera joué après La Marseillaise. Les paroles de l'hymne seront diffusées sur les écrans géants de l'enceinte dyonisienne pour permettre au public de reprendre en chœur.

Le président Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May sont attendus au Stade de France pour assister à l'hommage et à la rencontre.

(avec AFP)