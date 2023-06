Foot France - Mexique : les Bleuets s'entraînent à Gières et rencontrent leurs fans

L'équipe de France Espoirs de football joue au Stade des Alpes ce vendredi, à 18h30, contre le Mexique. Un match amical qui sera le dernier des Bleuets avant le début de l'Euro 2023. La 24ᵉ édition du championnat espoirs se déroule en Roumanie et en Géorgie, du 21 juin au 8 juillet. L'équipe de France Espoirs part ce dimanche en Roumanie et démarre le championnat avec les phases de groupes le 22 juin, contre l'Italie.

Toute la semaine, les joueurs étaient en Isère. Installés dans un hôtel d'Uriage-les-Bains, ils se sont entraînés à quelques kilomètres, au stade Paul Bourgeat de Gières. Ce mercredi, leur entraînement était ouvert au public et surtout aux jeunes footballeurs issus de plusieurs clubs isérois qui sont venus voir leurs joueurs préférés.

Collection de signatures. © Radio France - Louise Buyens

Même le train en jouet a le droit aux autographes des joueurs. © Radio France - Louise Buyens

"Un rêve qui devient réalité"

Agglutinés derrière les barrières, au bord du terrain, une centaine de jeunes hurlent les noms des joueurs mais la star du jour est incontestablement Rayan Cherki ! Léo, 14 ans, vient d'obtenir son selfie avec le joueur. "C'est un rêve qui devient réalité, on voit des grandes stars de la télé !"

Impossible de manquer l'événement pour Sacha, 15 ans : "Je suis venue voir mes stars, de très grands joueurs qui vont aller encore plus loin dans leur carrière", prédit l'adolescent.

Tous les Bleuets se prêtent au jeu des selfies et des autographes. Le t-shirt et son gant de gardien remplis de signatures, Adam,10 ans, scrute l'entraînement. "Mon truc préféré, c'est de me mettre derrière la cage quand il y a des coups francs pour voir le positionnement des gardiens".

Même regard concentré sur le terrain de Kylian. Il a 16 ans et il joue au club de Gières depuis 8 ans. Un jour, il rêve d'intégrer les Espoirs. "Je les regarde s'entraîner, j'en prends de la graine".

Les Bleuets s'entraînent au stade de Gières, avant leur match au Stade des Alpes, à Grenoble, contre le Mexique. © Radio France - Louise Buyens

Les Bleuets jouent à Grenoble pour la 6e fois en trois ans

Ces trois dernières années, c'est déjà la 6e fois que l'équipe vient disputer un match à Grenoble. La capitale des Alpes présente beaucoup d'avantages selon Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets. "On est toujours satisfaits et contents de venir car on trouve une pelouse et un stade de qualité. Il y a une bonne atmosphère, un environnement et de bonnes ondes", confie l'entraîneur qui espère voir 10 000 personnes dans les gradins, comme lors des derniers matchs.

Le Stade des Alpes porte chance aux Espoirs puisqu'en cinq matchs joués à Grenoble, ils ont gagné à chaque fois !

Des places sont encore disponibles pour la rencontre France - Mexique au Stade des Alpes, sur le site de la FFF ou au guichet, directement sur place. Les billets sont au tarif unique de 12 euros.