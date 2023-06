Foot : France Télévisions et M6 acquièrent les droits du Mondial féminin 2023

France Télévisions et M6 ont annoncé mercredi l'achat en commun des droits du Mondial féminin 2023, dont ils se partageront la diffusion des matches en clair cet été.

Le Mondial féminin, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août, sera visible sur les chaînes gratuites de télévision de 34 pays d'Europe, dont les cinq plus grands pays de football pour lesquels aucun diffuseur n'avait encore été désigné, a annoncé de son côté la Fifa. L'instance de Zurich, qui négociait l'attribution des droits TV du tournoi organisé en Australie et Nouvelle-Zélance avec l'Union européenne de radio-télévision, a élargi l'accord trouvé à l'automne dernier avec 28 pays à "la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Ukraine", a-t-elle précisé.

Au-delà de la Coupe du monde, organisée par la Fifa en Australie et en Nouvelle-Zélande, les groupes public et privé diffuseront également des matches de l'équipe de France féminine jusqu'en 2027, précisent-ils dans leur communiqué.