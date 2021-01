Foot : Furiani à l'heure du derby bastio-bastiais

SCB-FCBB : sous les sigles, le derby ! Un derby inédit à ce niveau du National 1 entre l'ancien, le Sporting et ses 115 ans, et le tout dernier, le FC Bastia-Borgo, né en 2017 de la fusion entre le CA.Bastia et le Borgo FC.

Le stade Armand Cesari va donc vivre à l’heure d’un nouveau derby corso-corse ce lundi soir et plus précisément d'un derby bastio-bastiais puisque c’est entre voisins que ça se passera sur le coup de 18h45. Après une première manche sur le stade Paul Natali le 31 août dernier, le Sporting Club de Bastia reçoit, en retour, le FC. Bastia-Borgu, deux équipes qui évoluent pour la première fois ensemble en championnat de National 1, ce qui confère à ce duel un côté plutôt inédit. La longue histoire du football insulaire retiendra aussi que cette première à Furiani entre ces deux nouveaux voisins se sera déroulée en pleine période de crise sanitaire, de restrictions, de couvre-feu et autres huis-clos.

Sans public, la notion de derby est édulcorée

Le public sera totalement absent et évidemment, la résonnance de la caisse que constitue ce stade lorsqu'il est plein où à moitié plein, sera sans autre écho que les voix des 22 acteurs et de leur staff respectif. Sans cette force vocale, qui porte aussi en elle un esprit frondeur ou moqueur, c’est le côté passionnel du derby qui s'envole.

Miché Moretti (SCB, à droite sur la photo) à côté de Jeff Grimaldi (FCBB) : les deux amis, anciens du CAB, face à face mais avec le sourire. © Maxppp - Xavier Grimaldi

Amputé de ses tribunes et de sa dimension populaire, le derby se limitera donc au strict intérêt sportif de son rectangle vert. Le SCB en sera le favori. Ce rectangle est le sien et il ne s'y est incliné durant cette phase aller qu'à une seule reprise, c'était le 3 septembre face à Boulogne (0-1). Les bastiais jouent la gagne et se disputent la première place du groupe avec Quevilly qu'ils ont battu pour la reprise lundi dernier (2-1). Quevilly repassé devant vendredi après sa victoire face au Mans mais que le Sporting pourra à nouveau redoublé à la faveur d'une victoire face à Bastia-Borgu.

Le derby entre l'accession et le maintien

C'est l'enjeu principal de ce match à domicile, au delà de la notion même de derby, pour les bleus et leur entraineur Mathieu Chabert. "Au delà de la notion même de derby, nous avons 3 points à prendre et on va tout faire pour aller les chercher. Ce ne sera pas facile face à une équipe qui vient de battre la meilleure équipe du championnat mais nous avons les arguments et les joueurs pour y parvenir".

Mathieu Chabert, entraineur du SCB © Radio France - Jean Pruneta

"Notre public va nous manquer c'est certain, mais nous serons prêt" - Mathieu Chabert - entraineur du SCB Copier

La partie s’annonce cependant très équilibrée. Bastia-Borgu voudra être à la hauteur du frère aîné mais il a aussi pour lui un regain de confiance né de sa victoire face Red Star, le 3ème du classement, pour son premier match de l'année, et pourra s'appuyer sur la performance du match aller qui a abouti sur un 0/0, même si Jean-André Ottaviani, le coach, y met un bémol : " je ne me projette jamais d'un match sur un autre par rapport au résultat et ce d'autant plus que depuis le match aller, beaucoup de choses se sont passées, notamment côté Sporting qui s'est installé aux premières places et l'écart s'est logiquement creusé". Pour l'entraineur Burghisgianu ce match s'inscrit dans un programme compliqué de 4 rencontres consécutives qui vont être déterminantes : "Nous avons passé la première avec succès (ndlr : le Red Star), essayons de faire de notre mieux pour la seconde".

JA Ottaviani, coach du FCBB

"C'est une 2ème étape qu'on va essayer de franchir au mieux" - Jean André Ottaviani - coach du FCBB Copier

La notion de derby, symbolisée par la distance géographique de seulement 15 Kms qui sépare les deux clubs, va-t-elle prendre le dessus et resserrer les positions, ou celle qui les sépare de 11 points au classement, en faveur du SCB, va t'elle prévaloir ? La réponse à 20h30 sur les ondes de votre radio qui en assure le direct dans son intégralité.