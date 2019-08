Foot : Gaëtan Belaud d'Oloron à la Ligue 1

Oloron-Sainte-Marie, France

À 32 ans, l'Oloronais Gaëtan Belaud va bientôt fouler les pelouses de la Ligue 1 pour la première fois. Après plusieurs tentatives de montées ratées avec Brest, le latéral du Stade Brestois touche enfin le rêve de tout footballeur. À quelques heures du premier match de cette saison 2019/2020, il raconte son impatience d'y être, sans pour autant se faire une montagne de ce qui l'attend...

France Bleu Béarn : Gaëtan, qu'est-ce que cela fait de se dire que l'on va jouer en Ligue 1 ?

Gaëtan Belaud : C'est avant tout une continuité par rapport à ma carrière, c'est bien mais ce n'est pas non plus une finalité, le but ce sera de prendre du plaisir en jouant. Après c'est sûr que les matchs contre les "gros" du championnat, les PSG, Marseille, Lyon, ça va être particulier, des matchs vraiment bonus.

Cela a été long à arriver, après plusieurs montées avortées avec Brest depuis 2014...

C'est clair ! J'entame ma 6e saison à Brest et on a joué la montée cinq fois... On l'a ratée de peu pas mal de fois, il y avait la déception à chaque fois mais on a fini par rectifier petit à petit et ça a payé, on arrive en étant prêt, on sait ce qui nous attend.

On m'en parle un peu, et surtout tous les jours à mes parents qui y sont encore installés, ça fait toujours plaisir !

Vous savez évidemment que chez vous, à Oloron, tout le monde suit ça de très près... Premier Oloronais en Ligue 1, c'est pas mal !

Oui c'est sûr ! On m'en parle un peu, et surtout tous les jours à mes parents qui y sont encore installés, ça fait toujours plaisir. Avoir reçu la médaille de la ville c'est toujours un honneur, représenter cette ville, c'est chouette mais maintenant à moi de ne pas décevoir, il va y avoir pas mal d'attentes, donc forcément je vais devoir redoubler d'efforts.

Avec parfois le brassard de capitaine, vous avez un rôle de taulier dans cette équipe...

Oui, cela fait deux ans que je suis capitaine, aussi un des plus anciens au club, un des plus anciens du club même ! C'est vrai que je vais sans doute me retrouver à côtoyer des jeunes qui ont plus d'expérience en Ligue 1 que moi puisque je n'en ai pas du tout (rires), mais ça ne change rien au discours que je peux tenir, ça ne change rien non plus au fait que notre "métier" de footballeur reste le même, et pour tout ça, je sais de quoi je parle.

Le premier match c'est à domicile ce samedi soir, face au 16e de la saison dernière, Toulouse... Entrée en matière idéale ?

Disons que c'est pas mal, idéal on verra après le match ! C'est sûr que ç'aurait été plus compliqué de débuter par exemple à Paris sur une défaite quasi-certaine, là on se dit qu'on a une chance de bien débuter le championnat, c'est bien pour nous. Et puis 2e journée à St-Étienne, on va mettre les pieds de suite dans une des plus belles enceintes du foot français, à partir de ce moment là on se dira vraiment : "Ça y est, on est en Ligue 1".