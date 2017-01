Foot - Girondins de Bordeaux : Sertic file à l'OM, Sankharé arrive

Malgré ses efforts, Jocelyn Gourvennec n'a pas pu empêcher Grégory Sertic de partir à Marseille. Mais l'entraîneur bordelais devrait récupérer le Franco-sénégalais de Lille qu'il a dirigé à Guingamp.

A 27 ans, Grégory Sertic, le milieu de terrain formé au club et fidèle aux Girondins (il avait été prêté une saison à Lens en 2010), devrait s'engager avec l'OM de Rudi Garcia, intéressé par sa polyvalence.

Gourvennec a tenté de retenir Sertic...

Jocelyn Gourvennec, qui lui avait fait intégrer la rotation en défense centrale aux côtés d'Igor Lewczuk et Nicolas Pallois, en a parlé au passé lors de la conférence de presse de ce lundi. Il aurait aimer le conserver. En vain. D'autant que les Girondins ne voulaient pas prendre le risque de ne pas obtenir d'indemnité de transfert pour un joueur qui sera en fin de contrat en juin. "J'aurais préféré qu'il reste. Il a fait un autre choix. Je respecte ce choix" a déclaré l'entraîneur des Girondins, qui espère que ce soit pour son groupe un mal pour un bien. "On est toujours embêté quand on perd des cadres, des joueurs plus expérimentés, mais ça peut aussi permettre à d'autres de se révéler. Il y a un leadership à prendre dans le vestiaire".

Menacé ce weekend par des pseudo-supporters qui ne supportaient pas l'idée de le voir aller renforcer l'OM, Grégory Sertic s'est envolé ce lundi pour Marseille.

... et se consolera avec Sankharé

Le mercato girondin s'est animé sur le tard. Après la signature du jeune argentin Daniel Mancini, Bordeaux en en passe d'obtenir celle de Younousse Sankharé. Il ne reste plus au joueur et aux Girondins de s'accorder sur la durée et les conditions du contrat. Lille et Bordeaux s'étant mis d'accord.

Formé au PSG et lancé en Ligue 1 par Paul Le Guen, passé par Reims, Dijon et Valenciennes, le puissant milieu de terrain attendra de se poser à Guingamp en 2013 pour faire parler de lui. Sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, il y dispute trois saisons consistantes (98 matches de championnat, 9 buts) faisant parler son gabarit mais aussi son pied gauche.

Y. Sankahré ici sous les couleurs de Lille face à M. Valbuena © Maxppp - Maxppp

Transféré l'été dernier à Lille pour trois millions d'euros, il a disputé 21 matches dont 17 comme titulaire et inscrit deux buts. A Bordeaux, il devrait apporter sa dimension athlétique et aussi favoriser le lien entre le milieu et l'attaque par sa capacité à se projeter vers l'avant. A 27 ans, Younousse Sankharé va découvrir son septième club.