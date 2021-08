Foot : "Il faut les encourager !", début de la campagne d'abonnement au DFCO féminin

"Pour l'instant, les abonnements, ça ne décolle pas beaucoup", regrette Michèle Nageotte, qui tient le bureau des abonnements du DFCO féminin. La campagne d'abonnement et de réabonnement a débuté ce mercredi et se poursuit au stade des Poussots, à Dijon, de 14 heures à 18 heures, jusqu'à vendredi. "Je ne pense pas qu'on aura plus d'abonnements que les autres années, mais j'espère qu'on aura plus de monde qui viendra au guichet pour les matches", précise Michèle Nageotte.

Le sport et la proximité

Guy et Didier sont venus ce mercredi pour renouveler leur abonnement. Ils ont souscrit à l'équipe masculine lors de la montée en Ligue 1 il y a dix ans, et à l'équipe féminine lors de la montée en D1 en 2018. Les deux amis apprécient la qualité sportive du football féminin. "Avant, on voyait qu'il y avait une sorte de retenue", se remémore Guy. "Maintenant, non seulement ça joue mieux au foot, mais ça joue beaucoup plus physique et quand il y a des chocs, je vous garantis que ça ne rigole pas !", lance-t-il, "il y a de l'engagement, il faut y aller, il n'y a pas d'histoire, il faut les encourager !"

Pour Didier, le fait qu'il y ait moins de spectateurs que pour les matches de l'équipe masculine renforce la proximité avec les joueuses. "On est plus proches, on les voit de près. On peut aller les voir à la fin du match, quand elles viennent au bord de la barrière." Il salue aussi un public plus mixte et plus familial. "Je pense que c'est dû au prix aussi", ajoute-t-il. Le tarif de l'abonnement est de 60 euros pour 11 matches et 30 euros pour ceux qui sont déjà abonnés à l'équipe masculine. Début de la saison régulière le 28 août.