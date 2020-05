Foot : l’AC Ajaccio peut-il encore prétendre accéder en ligue 1 ?

Faut-il organiser des barrages entre le 3e de ligue 2 et le 18e de ligue1 ? La ligue de football professionnel rendra sa décision mercredi 20 mai, LFP sous pression et montrée du doigt par de nombreux présidents de clubs.

La saison de ligue 2 s’est arrêtée brutalement et la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai dernier a eu raison du championnat. Une saison stoppée, un temps trop tôt pour l’ACA, 3e au classement. Les accessions et les relégations sont décidées. Figées ? Peut-être pas ? L’idée d’organiser des barrages comme initialement prévu entre le 18e de ligue 1 et le 3e de ligue 2 n’est pas abandonnée. En tous cas, plusieurs présidents de clubs sont montés au créneau ces dernières semaines. Le président acéiste, Christian Leca l’a fait également. Accompagné des avocats de l’ACA, il a défendu sa cause devant le Comité National Olympique et Sportif qui rendra ce jour sa décision. Sera-t-elle prise en compte par la la Ligue de football professionnel réunit ce jour en assemblée générale ? La question des barrages n’est pas à l’ordre du jour même si le président de la Féderation française de football défend l’idée de faire jouer les finales de la coupe de France, de la coupe de la ligue ainsi que les finales féminines. Dès lors, pourquoi ne pas jouer les barrages ?

Les dirigeants ajacciens veulent croire en ce soutien du président Le Graët.

Le président de l’ACA a trouvé un soutien de poids en la personne du maire de la ville, Laurent Marcangeli. Avec François Baroin le maire de Troyes et Olivier Bianchi, le maire de Clermont, il a adressé un courrier aux instances demandant que le club ajaccien puisse « défendre ses chances d’accession en ligue 1 dans le respect des conditions sanitaires »