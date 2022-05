Foot : L'Entente Sportive Guérétoise joue la montée en Nationale 3

Les jeunes footballeurs amateurs de l'Entente Sportive Guérétoise jouent, samedi 27 mai leur dernier match de la saison. Un match décisif pour espérer la montée en Nationale 3. Le nul suffirait aux jaunes et bleus pour l'emporter face au Stade Poitevin Football.

Poitiers : la meilleure attaque de la poule

Les Guéretois peuvent se féliciter de terminer la saison en haut du classement. Mais le coach et les joueurs le savent : il faut rester prudent et ne pas crier victoire trop vite car samedi, les jaunes et bleus vont affronter la meilleure attaque de la poule. "Il faudra être très vigilant pour ne pas se mettre en difficulté", temporise l'entraîneur Luc Davaillon.

Pour le coach, la montée en N3 "serait une belle récompense pour tout le monde, tous les éducateurs qui les ont eus mais aussi les autres clubs par lesquels ils sont passés et toute l'organisation technique qu'on a mis en place depuis dix ans."

Oubliez ce vieil adage qui veut que le plus important c'est de participer, "le plus important c'est de monter (en N3), sourit Luc Davaillon. On a pas fait tous ces efforts cette saison pour arriver à la deuxième place, voire à la troisième. La fête sera belle que s'il y a la montée à la fin !"

"On a joué toute la saison pour ce match"

Comme ses coéquipiers, Enzo, milieu offensif continue de se donner à fond, dans le but de concrétiser cette belle année sportive. "On a joué toute la saison pour ce match, on a fait tous ces efforts pour ça. On a à cœur de réussir ce match. On ne pense qu'à ça depuis des semaines et là on va tout donner."

Pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le collectif continue de se préparer en gardant la tête froide mais la victoire est à portée de main. Ahmed, le numéro 6 le sait, ils ont "quelque chose de gros à jouer" samedi.

Rendez-vous à 18h au stade Léo Lagrange pour encourager l'Entente Sportive Guérétoise. Tarif du billet 5 euros.