Foot : l'Entente Sportive Guérétoise reçoit le CS Feytiat, concurrent direct à la montée

L'Entente Sportive Guérétoise joue l'un des matches les plus importants de sa saison. Le club de foot de Guéret est premier de son groupe de Régional 1, à quatre journées de la fin du championnat, et reçoit le CS Feytiat, troisième du groupe et concurrent direct à la montée.

L'Entente Sportive Guérétoise vise la montée. L'équipe de foot de Guéret est première de son groupe en Régional 1, et peut donc envisager sérieusement d'accéder au championnat de National 3. À quatre matches de la fin de la saison, rien n'est joué, il faut donc gagner contre le CS Feytiat ce mercredi soir. Coup d'envoi à 20h15 au stade Léo Lagrange.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce duel contre le 3e du groupe, concurrent direct à la montée, c'est l'un des matches les plus importants de la saison. "C'est un match à double enjeu parce qu'il faut qu'on prenne des points pour rester à la première place, et en même temps éliminer si possible cette équipe de la course à la montée", résume l'entraîneur Luc Davaillon.

Luc Davaillon, entraîneur de l'Entente Sportive Guérétoise Copier

Un match à ne pas louper pour Théo Cheng, qui joue à l'Entente Sportive Guérétoise depuis 5 saisons. "Il y a forcément un peu d'excitation, parce que ce n'est pas toutes les saisons qu'on peut jouer ce genre de match qui va peut-être nous permettre de monter". Mais il veut garder la tête froide. "Ça me fait un peu penser aux matches de Coupe de France où on a fait de bonnes performances face à des équipes qui étaient au-dessus de nous techniquement et tactiquement."