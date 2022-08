INFO FRANCE BLEU - L'Entente sportive guérétoise de football se rapproche d'une montée en Nationale 3

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est allé dans le sens du club de Feytiat, et donc de Guéret : il n'y a pas eu d'entorse au règlement lors d'un match de Régional 1 la saison dernière, et les Creusois devraient monter en Nationale 3. Mais le dossier n'est pas encore refermé.

Le CNOSF favorable à une montée de l'Entente Sportive Guérétoise ! Comme établi par l'instance et confirmé par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine à France Bleu Creuse, le CNOSF demande à la FFF de revoir sa copie : Feytiat pouvait bien aligner son joueur incriminé, et le résultat initial (défaite de La Rochelle, entérinant la montée de Guéret) est bien valide. C'est un pas presque décisif dans ce dossier, en attente depuis un mois. Précisions ci-dessous.

C'est un dossier particulièrement technique, dont Guéret pourrait ressortir vainqueur. Le 23 avril dernier, Feytiat s'imposait à La Rochelle (0-1), privant La Rochelle de montée en National 3, au profit de Guéret. Sauf que les Maritimes avaient déposé un recours : le joueur de Feytiat, Amara Traoré, n'aurait pas dû être aligné, car il était suspendu.

Feytiat disait que son joueur avait purgé cette suspension, lors d'un match de Coupe de Haute-Vienne. Mensonge, répond La Rochelle, qui accuse Feytiat d'avoir aligné son équipe réserve et non pas son équipe première, comme elle l'avait déclaré, auquel cas Amara Traoré n'aurait pas pu purger sa suspension, et aurait dû le faire contre... La Rochelle. Sous-entendu, Feytiat aurait contourné son handicap pour récupérer son joueur au plus vite. C'est pour cela que Feytiat a finalement eu, dans un premier temps, match perdu, et donc La Rochelle chipait la montée à Guéret. Des recours avaient été déposés par Feytiat et Guéret pour contester.

Mais la tendance s'est retournée avec l'avis du CNOSF, favorable aux deux clubs du Limousin : l'instance, uniquement consultative, demande à la Fédération de revoir sa décision, autrement dit, d'aller dans le sens de Feytiat et Guéret. La FFF a désormais 15 jours pour rendre son avis définitif, mais généralement, dans l'immense majorité des cas, elle suit le CNOSF (on l'a encore vu avec les Girondins de Bordeaux récemment). Mais le dossier pourrait ne pas en rester là : La Rochelle pourrait saisir le tribunal administratif... Le temps presse désormais, puisque le premier match de National 3 est prévu le 27 août contre Pau.

En attendant, l'Entente Sportive Guérétoise jouera un match amical à Déols, vendredi, et un autre samedi, à Guéret, contre Saint-Jean d'Angély.