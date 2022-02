Objectif de la Berri, arrêter l'hémorragie de défaites à l'extérieur à Sète

Au match aller le 10 septembre dernier, Thomas Robinet ici en rouge et bleu avait inscrit le seul but de la rencontre (1-0) score final

Les footballeurs de la Berri ne se sont plus imposés à l'extérieur depuis le 5 novembre dernier et un succès 2-0 sur la pelouse du Red Star ! Ils restent donc sur trois défaites de suite hors de leurs bases : à Bastia-Borgo (2-0), Le Mans (1-0) et St Brieuc vendredi dernier (2-0). Il existe donc un véritable blocage qui risque de coûter cher en fin de saison. Les deux premiers au classement général accèdent directement en Ligue 2 et le troisième dispute les barrages en match aller-retour face au 18e de Ligue 2.

"Nous sommes [...] deuxièmes à domicile mais treizième à l'extérieur" Mathieu Chabert, l'entraîneur Castelroussin

Au nom des mathématiques, rien n'est encore définitif. C'est une évidence mais les classements des rencontres à domicile et à l'extérieur sont très clairs. "Nous sommes deuxièmes à domicile mais treizièmes à l'extérieur. Nous savons donc que nous devons faire beaucoup mieux pour redresser cette situation hors de Gaston-Petit. Alors maintenant, nous avons toujours eu une grosse capacité de réaction après des déconvenues. Il faut que cette capacité à parfaitement réagir. Nous devons l'avoir à l'extérieur puisque c'est notre deuxième déplacement de suite. Du coup cela nous permettrait enfin d'arrêter cette dynamique négative", explique Mathieu Chabert, l'entraîneur castelroussin.

Malgré le plus petit budget du championnat qui ne dépasse pas un million d'euros, Sète a réussi une série de quatre succès de suite face à Boulogne, Chambly, Red-Star et Orléans. Et les Héraultais se sont même imposés à Villefranche-Beaujolais 2-0, le 28 janvier dernier. La Berri est une nouvelle fois prévenue : une septième défaite au total et une sixième à l'extérieur pourrait sonner le glas des ambitions proclamées en début de saison. Avec ou sans la manière, la Berri se doit de prendre trois points à Sète.