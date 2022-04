Foot : Rebond obligatoire et victoire attendue de la Berri à Chambly

Peu de spécialistes du championnat national auraient pu imaginer retrouver, à l'aube de la 28e journée, deux anciens pensionnaires de la ligue 2 classés septième pour Châteauroux et seizième sur dix-huit pour Chambly !

C'est donc une confrontation pour ces deux clubs professionnels où le classement n'est pas du tout en adéquation avec les objectifs fixés en début de saison. Les footballeurs de l'Oise vont devoir se dépouiller, gagner avec ou sans la manière pour éviter une relégation en quatrième division. Quant aux Castelroussins, leur objectif est très clair, gagner pour tenter d'effacer la terrible déconvenue, défaite 1 à 0 à domicile face à la lanterne rouge Boulogne-sur-Mer la semaine dernière, qui a peut-être mis fin aux espoirs d'accession en ligue 2.

"Gagnons à Chambly et nous verrons, après, la série que nous sommes capables de faire." Mathieu Chabert l'entraîneur de la Berri

Jouer à Chambly n'est pas un cadeau :" C'est une équipe qui va jouer son maintien en cette fin de championnat. Quant à nous en ce moment nous ne méritons pas de jouer en ligue 2 la saison prochaine. Maintenant, nous nous devons de réagir et donc de gagner. Nous avons toujours bien réagi après des déconvenues petites, grosses ou moyennes. Ce n'est plus la peine de parler de monter. Il faut gagner car nous ne gagnons plus ces derniers temps. Il faut aussi arrêter de nous projeter. Commençons déjà par gagner à Chambly et nous verrons après la série que nous sommes capables de faire." analyse l'entraîneur de la Berrichonne Mathieu Chabert.

L'objectif pour la Berri est de compter 45 points à l'issue du match à Chambly

Les Castelroussins n'ont plus connu le succès depuis leur déplacement à Sedan (2 à 0) le 4 mars dernier. Ils restent sur deux points de pris sur neuf possible. C'est évidemment trop peu pour prétendre à une éventuelle accession. Il faut rebondir au plus vite et pourquoi pas sur la pelouse de Chambly. Au match aller, les Castelroussins s'étaient imposés au stade Gaston-Petit 2 à 1. C'était la première victoire de l'ère Mathieu Chabert. Un succès obtenu dans les arrêts de jeu. Peu importe la manière sur la pelouse de Chambly cette fois-ci, La Berri se doit de l'emporter et compter à l'issue de cette rencontre 45 points au classement général. Après Chambly, il restera six matchs.

LE GROUPE : 1 DELECROIX, 2 VARGAS, 3 MBONÉ, 4 OUANEH, 7 NOURI, 8 MEXIQUE, 9 ROBINET, 12 FOFANA, 13 MBENGUE, 16 LE ROY, 19 SANGANTÉ, 22 THIO, 26 ROUX, 27 YOUSSOUF, 29 DOUCOURÉ, , 36 BASQUE, 39 BENEDDINE. Entraîneur : Mathieu Chabert.