Foot L2 : La Berri avec sa dernière recrue espère décrocher à Beauvais sa première victoire face au promu Chambly

Châteauroux, France

Les journées de ligue 2 passent, les contenus sont en légère amélioration mais le bilan des footballeurs de la Berri en ce début de championnat est très inquiétant, la preuve par les chiffres : les Castelroussins occupent la dix-neuvième place sur vingt avec zéro victoire en quatre journées, un match nul face au promu Rodez et la bagatelle de sept buts encaissés pour zéro marqué ! Alors à l'aube de cette cinquième journée ce n'est pas encore l'état d'urgence mais une défaite de plus face à l'autre promu Chambly plongerait tout le groupe dans une spirale infernale. En revanche un match nul à l'extérieur suivi d'une victoire à la maison (Troyes) serait de bon augure. Enfin le scénario idéal c'est bien évidement un premier succès à l'extérieur face à Chambly. Sauf que le promu Chambly ce petit village de l'Oise réalise un très bon début de championnat. La Berri qui a donc raté son entame de saison a accueilli cette semaine une nouvelle recrue. Rémi Mulunga (26 ans) formé à Lorient. Ce milieu défensif s'est engagé pour deux saisons avec les <bleu et rouge>. Mais pourquoi rejoindre un club classé dix-neuvième : "Ce club de la Berri est une valeur sure de ligue 2. Ce club a un vécu assez important. Après que La Berri soit classée dix-neuvième vous savez j'ai déjà connu ça quand je suis arrivé à Auxerre à la trêve hivernale. Cinq journées plus tard nous étions dixième. La ligue 2, je le connais, c'est un championnat très serré et nous pouvons très vite remonté en milieu de tableau."

Nicolas Usaï : "L'attaquant qui est ciblé doit être capable de prendre la profondeur."

Nicolas Usaï l'entraîneur est conscient des difficultés de son groupe et pour lui l'arrivée d'un attaquant est nécessaire :" Idéalement, il faudrait qu'il soit buteur avec de l'expérience. Maintenant il faut penser au volet économique. Pour moi l'attaquant qui est ciblé doit être capable de prendre la profondeur. Mais en attendant l'arrivée ou non de cet attaquant j'ai demandé aux dirigeants une mise au vert au Centre Technique Régional route de Velles à Châteauroux le mercredi qui précède notre match face à Troyes au stade Gaston-Petit. J'aime ce lieu qui respire le football et cela va me permettre de faire un mini stage de cohésion."

La Berri compte bien décrocher son premier succès face au promu Chambly. Pour cela, elle devra impérativement être beaucoup plus solide et moins naïve défensivement. Ensuite les attaquants devront aussi se montrer percutants et précis devant le but. Si ces deux conditions sont remplies la victoire est envisageable.