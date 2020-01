Foot / L2 Berri - Niort : ne pas tendre la joue une quatrième fois !

Châteauroux, Indre, France

Il y a quelques fois des équipes au cours d'une saison qui ne vous réussissent pas du tout. C'est en tout cas ce que les joueurs dirigeants supporteurs de la Berri doivent se dire. Et l'équipe en question, c'est celle de Niort l'actuel dix huitième de ligue 2. Les Chamois se sont déjà imposés à trois reprises : 3 à 0 lors du match aller en championnat (9 Août), 3-1 quatre jours plus tard en coupe de la Ligue toujours à Niort, puis 1-1 et (6-7) aux tirs au but le 16 novembre dernier au stade Gaston-Petit en Coupe de France. Mais malgré ces bonnes prestations, Niort a été éliminé en 32ème de finale de la Coupe de France début janvier face à la JS Saint-Pierroise (R1) s'est séparé dans la foulée de son entraîneur Pascal Planque. C'est Franck Passi ancien entraîneur entre autre de l'OM qui a été nommé pour redresser le navire Niortais. Les Deux Sévriens restent sur une défaite en championnat au Havre (1-0) et sur un total de cinq défaites de suite. Du coup La Berri (16ème avec 21 points) doit logiquement en profiter mais les Castelroussins ont un problème de taille. A domicile, en neuf réceptions, la Berri ne s'est imposée qu'une seule fois, 1 à 0 le 1 novembre 2019 face à l'AJ Auxerre. Un seul succès donc pour trois nuls et cinq défaites. Heureusement, les Castelroussins sont brillants à l'export comme en témoigne la dernière victoire 2 à 1 sur la pelouse de Rodez.

Ce Berri - Niort est un tournant de cette saison

Au regard du classement après vingt journées de championnat, La Berri à une occasion en or de distancer sérieusement son adversaire du jour au classement. Avec quatre points d'avance sur les Chamois, les Castelroussins peuvent uniquement en cas de succès compter à l'issue de ce match sept points d'avance. A l'inverse si les Niortais l'emportent sur la pelouse du stade Gaston-Petit, ils reviennent à un point de Châteauroux.

La première apparition de Gilles Sunu à Gaston-Petit

Nicolas Usaï, le technicien Castelroussin va pouvoir compter sur sa dernière recrue, Gilles Sunu (28 ans). Avec plus de 160 matchs de ligue 1 à son compteur, Gilles Sunu qui évolue au poste de milieu offensif côté gauche peut provoquer des décalages ou encore être un très bon pourvoyeur de ballons intéressants à exploiter dans la surface de réparation. Gilles Sunu est également un buteur alors pourquoi pas son premier but face au Chamois Niortais. Si Gilles Sunu intègre le groupe pour la première fois de la saison, le défenseur Nama Fofana lui le quitte suite à une double fracture de la mâchoire suite à un choc reçu à l'entraînement. Il risque d'être indisponible pour plusieurs mois. Du coup, Sékou Condé devrait être associé en défense centrale avec le capitaine de la Berri, Yannick M' Boné pour ce duel du bas du classement ô combien important pour ces deux formations qui doivent logiquement lutter pour le maintien jusqu'en mais 2020.