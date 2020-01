Foot L2 : La Berri va devoir sortir un gros match face à l'AC Ajaccio pour créer un autre exploit à l'export

Châteauroux, Indre, France

Avec seulement quatre défaites au compteur en vingt et une journées, les Ajacciens sont non seulement solides défensivement comme en témoigne leur seize buts encaissés ce qui en fait la deuxième défense de tout le championnat. Mais ils ont aussi une attaque performante, elle est la cinquième de ligue 2 : Gaëtan Courtet elle le meilleur buteur Corse avec six réalisations.

N. Usaï : ' Si nous voulons réussir un coup sur l'île de beauté, il va falloir être hyper attentif dès l'entame de match."

La Berrichonne s'attend logiquement à souffrir sur la pelouse du stade François Coty d'Ajaccio comme le souligne Nicolas Usaî l'entraîneur Castelroussin : " Nous allons jouer chez une équipe qui fait un super parcours. On pensait en début de saison que leur place dans le haut du classement était éphémère mais ils confirment de semaine en semaine. Ils viennent de s'imposer dans les arrêts de jeu sur la pelouse de Caen. Alors même si nous sommes plutôt bien classés à l'extérieur, l'AC Ajaccio c'est tout simplement la meilleure à l’extérieur. Si nous voulons réussir un coup sur l'île de beauté, il va falloir être hyper attentif dès l'entame de match ou nous avons des difficultés. _Il faudra aussi surtout mettre beaucoup plus d'impact par rapport à notre dernier match face à Niort pour rivaliser avec ce très gros morceau de notre championnat_." Ce duel entre l'AC Ajaccio et la Berri c'est sur le papier un duel totalement déséquilibré mais comme les Castelroussins cultivent le paradoxe, ils sont septième à l'extérieur et dix-neuvième à domicile, ils peuvent envisager de créer un petit exploit. Qui aurait parié sur le succès des Berrichons sur la pelouse du Havre le 27 septembre dernier, pas grand monde à vrai dire.

Après Gilles Sunu, un défenseur de ligue 1 pourquoi pas en prêt est attendu dans les prochaines heures

En marge de cette rencontre sur la pelouse de l'AC Ajaccio, les dirigeants Castelroussins s'activent toujours en coulisse pour trouver un défenseur. Jérôme Leroy qui était l'invité de France Bleu Berry dans l’émission 100% club a annoncé qu'il recherchait un défenseur central pied gauche pour l'associé au capitaine Yannick M'Bonné. Le directeur sportif Castelroussin n'est pas fermé du tout à un prêt d'un club de ligue 1. Des contacts sont établis mais il est toujours difficile de faire venir des joueurs expérimentés ou pas à la Berrichonne. Un club qui lutte pratiquement toutes les saisons pour son maintien. Le maintien justement, la Berri souhaite faire un autre coup à l'extérieur pourquoi pas sur l'île de beauté.