Ligue 2 : six absents ce lundi soir pour la Berri qui joue à Clermont, candidat à l'accession

La Berri officiellement reléguée au troisième échelon se doit de terminer au mieux cette saison catastrophique. Et pour ne rien arranger, six joueurs qui peuvent tous prétendre à une place de titulaire, sont absents. Quatre joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 : Fofana, Sunu, Sidibé et Chouaref et deux autres se sont blessés la semaine dernière à l'entraînement, Ibara et Opéri. Ce duel des extrêmes est donc totalement déséquilibré. Franchement, les Castelroussins n'avaient pas besoin de cela, eux qui traînent comme un boulet depuis des mois, cette place de lanterne rouge.

Marco Simone "Pour moi ce n'est pas un exploit si l'on gagne à Clermont même avec six joueurs en moins"

Alors forcément, faire match nul sur la pelouse de Clermont, l'actuel deuxième qui peut prétendre très sérieusement à la ligue 1, ou pourquoi un succès des Castelroussins, serait vécu comme un véritable exploit. Mais pas pour Marco Simone, l'entraîneur de la Berri : " Non pour moi, ce n'est pas un exploit si on gagne à Clermont même avec six joueurs en moins. Aujourd'hui, on doit plus être déçu du résultat que du contenu. Si nous devions faire match nul ou si nous devions gagner ce serait la validation d'un bon travail du groupe depuis que je suis arrivé. Après nous devons être beaucoup plus efficaces si nous voulons marquer et donc gagner."

Rémi Mulumba est de retour de blessure

La Berri, sportivement est donc reléguée mais l'entraîneur Italien a aussi fixé un nouvel objectif pour cette fin de saison : finir avant dernier si jamais une équipe de ligue 2 est repêchée. Pour cela la Berri va devoir cravacher. Elle est à dix points de retard sur le dix-neuvième Chambly qui compte un match de plus et il reste douze points à distribuer, sachant qu'après Clermont, cinq jours plus tard, le samedi 1er Mai, la Berri accueille le leader incontesté Troyes. Avec cette avalanche de joueurs absents, un rayon de soleil est apparu quand Marco Simone a annoncé le retour de son milieu de terrain défensif Rémi Mulumba blessé depuis trois rencontres. Même si Mulumba n'est pas à 100%, il apportera une certaine stabilité et pourquoi pas de la sérénité dans les moments difficiles sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied de Clermont.