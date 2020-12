Foot L2 : à Rodez la Berri dirigée par Saragaglia va jouer son match le plus important de l'année

Tous les regards sont tournés vers l'homme de confiance, vers l'adjoint qui est respecté par l'intégralité du club, celui qui va tout faire pour redresser la barre. Cet homme, c'est Olivier Saragaglia qui va fêter dans quelques jours ses 50 ans. Son objectif, avec son staff, c'est de redresser la situation qui n'est pas désespérée. Quoi qu'il arrive après ce match à Rodez, il restera 22 journées à disputer. Mais quand même, avec seulement trois victoires en quinze journées la situation comptable est très préoccupante. Jugez plutôt : les Castelroussins restent sur trois défaites de suite, six buts encaissés, zéro marqué et l'équipe vient de changer d'entraîneur. N'en jetez plus !

Dans ce contexte, la Berri va disputer à l'occasion de cette 16e journée de ligue 2 sans doute le match le plus important de cette année 2020. Année marquée par le limogeage de l'entraîneur Nicolas Usaï, cette semaine, qui n'a pas résisté à la troisième défaite de suite face à Toulouse (3 à 0) et une 18e place avec 12 points à égalité de points avec le 19e Rodez l'adversaire du soir et Chambly la lanterne rouge.

Olivier Saragaglia : "Si nous n'encaissons pas de but je suis persuadé que nous gagnerons à Rodez."

C'est le fidèle adjoint Olivier Saragaglia qui va se retrouver et ce pour deux rencontres l'entraîneur en chef avec comme objectif, défendre défendre et surtout défendre le but Castelroussin. Mais pas que : "Je ne souhaite pas que mes joueurs soient obnubilés par défendre encore et encore. A un moment donné si on veut gagner ce genre de match il va falloir marquer. L'objectif c'est de poser des problèmes à cette équipe de Rodez. Il faut qu'elle se casse les dent sur un bloc solide. Pour moi la clé du mach c'est de ne pas prendre de but. Et si nous n'encaissons pas de but, je suis persuadé que nous gagnerons à Rodez."

Le retour d'Opa Sanganté dans le groupe

Le fameux choc psychologique est donc attendu dans les rangs Castelroussins. Les joueurs ont été très affectés par le départ de Nicolas Usaï. Son ex bras droit est d'ailleurs toujours en contact téléphonique avec lui. Au rayon des bonnes nouvelles, elles ne sont pas nombreuses en ce moment à la Berri, le défenseur Opa Sanganté est dans le groupe de 18. Il pourrait même être titulaire au sein de la défense. Enfin, pour remercier l'ex entraîneur de la Berrichonne pour son investissement, les joueurs du groupe ont comme objectif de lui dédier la victoire à Rodez. Ce serait un beau cadeau quelques jours avant de recevoir Clermont et de fêter Noël. Olivier Saragaglia n'a qu'une idée en tête prendre avec son groupe au minimum quatre points sur six sur les deux prochaines rencontres et passer au chaud de belles fêtes de fin d'année avec ses enfants. Voila un objectif raisonnable qui redonnerait sportivement le sourire à ceux qui sont inquiets à juste titre de l'avenir de leur Berrichonne.