Foot L2 : AC Ajaccio - Berri, un duel pour le maintien

Châteauroux, France

Cette dernière ligne droite, il reste neuf matchs à disputer en ligue 2, s'annoncent passionnante aussi bien pour les équipes qui prétendent à l'accession en Ligue 1 que pour celles qui vont devoir batailler pour ne pas descendre dans le championnat National. L'AC Ajaccio et Châteauroux font partie des formations qui vont devoir se battre pour éviter la relégation. l'AC Ajaccio malgré sa 13ème place au classement avec 34 points n'est pas encore sauvé. La Berri de son côté 16ème n'est pas au mieux mais elle a deux points seulement de retard sur les Ajacciens ! Ces deux équipes ont quand même un avantage certain, c'est de maîtriser encore leur destin contrairement au 19ème Béziers par exemple.

Nicolas Usaï : "Par rapport à ce que nous avons montré face au Paris Football Club il y a de quoi être inquiet"

Malgré ce constat, certains supporters Berrichons sont actuellement inquiets. Leur club de cœur n'a plus gagné un match en championnat depuis le 8 février dernier 1 à 0 à Nancy ! Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin comprend cette inquiétude : "L'inquiétude fait partie de la prise de conscience. Il n'empêche que la méthode Coué fonctionne dans certaines périodes. Mais là par rapport à ce que nous avons montré lors du dernier match face au Paris Football Club il y a de quoi être inquiet. L'inquiétude est un sentiment humain. Il faut être conscient de nos manques actuels." Et le principal manque il se situe dans le secteur offensif. Le meilleur buteur à Châteauroux c'est l'ancien défenseur central reconverti en milieu défensif à savoir Grégory Bourillon avec cinq réalisations !

"Nous avons énormément travaillé devant le but avec nos attaquants pendant cette trêve hivernale pour chasser les doutes" Nicolas usaï

Le technicien Castelroussin et son staff a profité de cette trêve internationale pour que les joueurs à vocation offensive retrouve le chemin des filets : "_On sait que le manque de confiance est bien présent lorsqu'un attaquant ne marque pas ou ne marque plus. Alors nous avons énormément travaillé devant le but pendant cette trêve internationale pour chasser les doutes. J'espère simplement que ceux qui seront alignés d'entrée de jeu ou qui rentreront au cours de ce match qui fassent preuve de réalisme. Il faudra aussi maîtriser nos émotions tout au moins pour les jeunes qui se déplaceront pour la première fois en Corse et surtout rester concentré sur notre objectif qui reste le maintien et mettre tous les ingrédients justement pour l'obtenir_." Cette rencontre entre l'AC Ajaccio et La Berrichonne football ce n'est certes pas le match de la dernière chance mais c'est un match ô combien important en vue du maintien aussi bien pour les Corses que pour les Berrichons. C'est donc un duel qui ne va pas manqué de piquant.