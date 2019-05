Foot L2 AJ Auxerre-Berri : le maintien est en jeu sur ce match

Châteauroux, France

A l'issue de ce match comptant pour la 36ème journée de ligue 2, les Bourguignons ou les Castelroussins vont pouvoir souffler. Une de ces deux équipes aura validé son maintien. En effet avec 39 points l'AJ Auxerre en cas de succès aura 42 points. C'est exactement ce qu'il faut pour espérer jouer au niveau 2 du football Français la saison prochaine. Si les Auxerrois et Castelroussins font match nul, dans ce cas précis c'est La Berrichonne football qui validera officiellement son maintien dans la mesure ou les Castelroussins qui restent sur sept points de pris sur neuf possible ont 41 points au classement général.

Nicolas Usaï : "Je ne veux pas de relâchement mental mais je veux que mes joueurs soient relâchés pour jouer"

Donc finalement pourquoi ne pas faire un match nul comme à Sochaux le 23 Avril dernier Nicolas Usaï : "Sur le plan comptable oui. Mais en revanche sur le contenu si nous faisons le même match qu'à Sochaux on va se faire punir. Auxerre malgré son classement est vraiment une équipe de qualité. Il y a pour ne citer que deux à trois joueurs majeurs Romain Philippoteaux, Rémy Dugimont ou encore Julien Ferret qui est pour moi l'équivalent en maîtrise technique de Maxime Barthelmé chez nous. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas attendu la causerie d'avant match pour prévenir mes joueurs que nous allons être attendus de pied ferme par les Auxerrois qui pensent que nous sommes officiellement maintenus et que nous allons donc arriver à Auxerre avec le maintien déjà en poche. Le paradoxe c'est que je ne veux pas de relâchement mais je veux que mes joueurs soient relâchés pour jouer. Le relâchement mental, non mais dans le jeu le relâchement musculaire oui pour une meilleure maîtrise technique." Il y aura donc un véritable enjeu pour ce match de la 36ème journée de ligue 2. Enfin en ce qui concerne l'effectif, il y a trois changements dans le groupe Berrichon de 18. Les attaquants Mandanne et Chouareff sont suspendus et Niang n'a pas été retenu..Raynaud, Angoula et Tounkarra (qui pourrait titulaire ce soir) signent leur retour dans le groupe de 18.