Foot L2 : Berri - Clermont terminer en beauté

Châteauroux, France

La Berrichonne football termine sa saison de ligue 2 en boulet de canon. Les joueurs de Nicolas Usaï (11ème) viennent de prendre treize points sur quinze possible ! Et du coup avec quarante sept points au compteur ils ont validé leur maintien en ligue 2 après le succès 2 à 1 sur la pelouse de l'AJ Auxerre le 3 mai dernier. Ils sont passés de la 16ème place à la 11ème grâce à cette fin de saison en tout point remarquable.

" La priorité c'est de prendre du plaisir et faire un bon match" Nicolas Usaï

Alors à l'occasion du dernier match de la saison à domicile face à Clermont le dixième avec quarante sept points également l'objectif comme toutes les équipes sauvées de la relégation et qui reçoivent c'est de remercier le public et de se faire plaisir sur le terrain. Mais attention prévient Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin :" Plaisir il est possible que ce soit mal perçu mais la priorité c'est de prendre du plaisir et faire un bon match avec un contenu intéressant et que collectivement les joueurs prennent du plaisir. Même si c'est notre dernier match on se doit de bien finir à domicile. Nous avons connu des moments difficile ici sur notre pelouse (4 mois et demi sans succès). Nous avons renouer avec le succès chez nous il y a quelques semaines. Il serait donc très bien de terminer cette saison par une victoire. Ce serait du coup la cerise sur le gâteau de ce printemps fleuri."

N. Usaï : " Les joueurs et l'ensemble du staff ont a cœur de rendre hommage à Aldo Angoula qui met un terme à sa carrière"

Ce dernier match de la saison sera un match vraiment très particulier et chargé en émotion pour le Aldo Angoula (38 ans) qui va mettre un terme à sa brillante carrière à l'issue de ce Châteauroux Clermont. Il portera d'ailleurs le brassard de capitaine pour son dernier match c'est la moindre des choses pour Nicolas Usaï :" Les joueurs mais aussi l'ensemble du staff ont à cœur de lui rendre hommage. C'est un joueur qui a été très important au club. Alors quand je dis ça, les supporters peuvent se dire mais il n'a pratiquement pas joué. Et c'est vrai mais il a été très précieux dans les messages que j'ai essayé de véhiculer. C'est quelqu'un qui aime le club et c'est la moindre des choses de lui rendre hommage lors de l'ultime journée. Enfin pour cette ultime journée de ligue 2, 8000 spectateurs sont attendus dans les travées du stade Gaston-Petit ou diverses animations attendent les supporters Castelroussins. Et pour promouvoir le football féminin, 150 femmes passionnés de ballon rond seront invités au stade Gaston-Petit. Un stade qui a accueilli il y a quelques semaines la finale de la Coupe de France Féminine remporter par les joueuses de l'Olympique Lyonnais sous les yeux du président Jean-Michel Aulas.