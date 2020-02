Foot L2 : Berri - Lens un duel totalement déséquilibré

En clôture de la 25e journée de ligue 2, la Berri (16e) en match décalé donc accueille Lens l'actuel 2e. C'est un duel totalement déséquilibré entre les Sangs et Or qui jouent l’accession en ligue 1 et La Berri son maintien en ligue 2.

Châteauroux, France

La venue de Lens au stade Gaston-Petit comme d'ailleurs dans la plupart des stades de football est toujours un bon moment car les supporters Lensois assurent en première partie le spectacle dans les tribune avant le coup d'envoi mais aussi pendant la rencontre. Plusieurs centaines seront présents à l'occasion de ce match décalé de la 25è journée de ligue 2.

Les supporters Lensois sont toujours nombreux lors des déplacement de leur équipe. La saison dernière, ils avaient pris place à Gaston-Petit dans la parcage visiteurs © Maxppp - Serge VIALLE

Et ces supporters du Rc Lens peuvent être confiants au regard du classement mais aussi des statistique de Châteauroux à domicile. La Berri est actuellement 16e, elle reste sur deux défaites de suite et vient d'encaisser cinq buts lors des deux derniers matchs s'en en marquer un !

Sanganté, Leroy, Chouaref et Goncalvès sont suspendus pour la venue de Lens

Et ce n'est pas fini, Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin doit en plus se passer de quatre joueurs qui sont la plupart du temps titulaire. Pour ce duel pratiquement des extrêmes ils sont tous suspendus : Sanganté, Leroy, Chouaref et Goncalvès excusez du peu ! Alors si le technicien Castelroussin admet que la Berri n'aura pas du tout les faveurs du pronostic en revanche il estime que c'est une opportunité pour ceux de son groupe qui ne jouent habituellement pas de se montrer : "Quand vous avez autant de suspendus, cela peut réamorcer l'émulation dans un groupe. Vous avez des joueurs qui sont la plupart du temps remplaçant qui vont pouvoir s'exprimer soit en cours de match ou carrément en tant que titulaire (Diarra ?). Et de toute façon, nous sommes bien conscients que nous aurons besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison." Quand au milieu de terrain Gilles Sunu touché à la cuisse face à Chambly il devrait faire son retour dans la groupe. Des tests lors du dernier entraînement auront lieu pou valider ou non sa présence dans le groupe de dix huit.

Faire oublier au public si c'est possible la dernière défaite 3 à 0 à domicile face à Chambly

Sportivement Lens c'est du solide. Les Lensois occupent la deuxième place du classement de cette ligue 2. Ils pourraient en cas de succès à Châteauroux revenir sur les talons (à un point) du leader Lorient qui connait un petit trou d'air. La Berri pour sa part est dans ses petits souliers en terme de résultats à domicile : Une seule victoire en onze réceptions. Les joueurs ont aussi beaucoup à se faire pardonner quand à leur dernière prestation à domicile (défaite 3 à 0) face à Chambly. Seizième au classement, les Berrichons sont sur la pente descendante. Si ils souhaitent faire un coup d'éclat et remporter un deuxième succès à domicile. Face à l'un des poids de la ligue 2, ce serait considéré comme un véritable exploit ! L'objectif numéro un avant de parler de succès avec autant de suspendus c'est de ne pas perdre à la maison et prendre des points en vue du maintien qui n'est pas encore acquis loin de là même. Enfin en cas de défaite, match nul ou de victoire, les joueurs Castelroussins sont assurés de clôturer cette 25e journée à la seizième place au classement général de cette ligue 2.

Le groupe Castelroussin : Fabri, Pillot, Mboné, Condé, Opéri, Alhadhur, Cordoval, Mulumba, Vanbaleghem, Grange, Maréga, Raineau, Chevreuil, Diarra, Tormin, Sunu, Keny et Hassan.