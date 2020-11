Foot L2 Berri - Pau: malheur aux vaincus dans ce duel de mal classés

Le gardien de but Castelroussin, Julien Fabri est de retour dans le groupe, il devrait même être titulaire pour la venue de Pau

Dix septième au classement avec seulement huit points en neuf journées, les footballeurs de la Berri traversent une période plus que difficile. La preuve, ils restent sur deux défaites de suite : 2 à 1 à domicile face au leader le Paris Football Club et 2 à 1 toujours sur la pelouse de Nancy. Ce n'est pas étonnant donc de retrouver les Castelroussins en fâcheuse posture au classement. Côté Palois ce n'est pas mieux. Les hommes de Didier Tholot promus cette saison dans cette division ne se sont imposés qu'une seule fois 4 à 1 face à Niort. Des Palois qui restent sur un nouveau revers 1 à 0 face au Havre. Au classement, les Béarnais se retrouvent 19ème avec 6 points ! La pression sera grande au moment du coup d'envoi pour les deux formations qui devraient lutter pour ne pas descendre mais ce n'est pas un match capital pour l'entraîneur de la Berri Nicolas Usaï : "C'est un match important face à une équipe qui a des résultats qui sont un peu similaires aux nôtres. J'ai rappelé à les joueurs que Pau s'est imposé 4 à 1 face à Niort. C'est pour le moment la seule victoire des Palois. Mais j'ai bien observé leurs derniers matchs ils ont perdu un peu comme nous sur des détails avec souvent un but d'écart."

Nicolas Usaï (entraîneur de la Berri) : "J'ai envie d'avoir une équipe enthousiasmée de jouer un match sous pression avec un impératif de résultat."

Alors qu'est ce qui peut faire la différence dans un tel match à enjeu ? L’enthousiasme répond l'entraîneur Berrichon : "J'ai envie d'avoir une équipe enthousiasmée de jouer un match sous pression avec un impératif de résultat. C'est important quand nous sommes dans une période difficile d'être enthousiasme pour préparer un match." Cette rencontre en raison du confinement et de la crise sanitaire se jouera à huis clos au stade Gaston-Petit. Enfin de bonnes nouvelles en ce qui concerne les cas de covid : la plupart des joueurs testés positifs ces dernières semaines ont repris le chemin de l'entraînement pour certains et pour d'autres ils seront même titulaires !

Le groupe de 18 joueurs : Fabri, Pillot – Alhadhur, Fofana, Cissé, Mboné (cap), Opéri – Grange, Sanganté, Raineau, Leroy, Mulumba, Nouri – Sunu, Keny, Chouaref, Doucouré, Bonny.