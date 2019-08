FOOT L2 : Ilyas Chouaref devrait être titulaire pour la venue de Troyes

Châteauroux, France

Et ces deux bonnes nouvelles ne sont pas de trop. Avec son compteur bloqué à zéro victoire, la Berri 18ème compte bien créer la surprise et décrocher du même coup ce succès tant attendu. En effet, si les Castelroussins s'imposent sur leur magnifique pelouse du stade Gaston-Petit, non seulement ils pousseront un grand ouf de soulagement mais ils pourront se dire aussi qu'ils viennent de battre une belle écurie de ligue 2 ESTAC (l'Éspérance Troyes Aube Champagne) classé 10ème. Les Troyens pas forcément au mieux lors des premières journées se sont parfaitement remis sur les rails. Ils viennent de s'imposer devant leur public face à Lens s'il vous plait sur le score de deux à zéro.

Nicolas Usaï : "Je suis solidaire de la sanction infligée à Ilyas et je la comprends"

Nicolas Usaï l'entraîneur Berrichon a mis toutes les chances de son côté pour lancer cette saison : "J'ai en effet demandé aux dirigeants une mise au vert au centre technique régional, route de Velles à Châteauroux pour préparer ce match face aux Troyens. Non seulement nous avons effectué plusieurs séances de qualité au CTR et je suis satisfait de retrouver notre défenseur Christopher Opéri blessé depuis le 19 avril dernier et bien sur Ilyas Chouaref mais je tiens à dire que je suis solidaire de la sanction infligée à Ylias et je la comprends. On dit souvent pour des grands clubs comme le Paris St Germain tel ou tel joueurs ne respecte pas l'entité du club ou encore le pouvoir suprême de l'emblème. Alors en prenant cette décision les dirigeants de la Berri ont pris la bonne décision. ils ont envoyé un signal fort. Alors c'était Ilyas mais ça aurait pu tomber sur un autre joueur. L'important c'est que les joueurs formés au club renvoi l’ascenseur et joue au début de leur carrière avec leur club formateur."

"Il faudra élever notre niveau de jeu face à Troyes pour espérer nous imposer"

Une chose est sûre ce n'est pas le jeune Chouaref à lui tout seul qui va faire basculer le match mais son apport offensif peut s'avérer décisif. Enfin, Nicolas Usaï en ai convaincu : " Si nous mettons de l'intensité et de la générosité nous serons en mesure de déséquilibré notre adversaire. Il faudra bien entendu élever notre niveau de jeu face à cette belle équipe Troyenne c'est le minimum syndical pour espérer s'imposer." Enfin il aura bien évidemment un joueur à surveiller de près dans l'effectif de Troyes. Il s'agit du milieu de terrain Maxime Barthelmé qui retrouvera son ancien club mais aussi la pelouse du stade Gaston-Petit où il a souvent brillé.