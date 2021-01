Ligue 2 : et si c'était le premier succès à domicile de Benoît Cauet face à Guingamp ?

La Berri va devoir un jour ou l'autre se réveiller, gagner pour remonter au classement et surtout aborder les matchs plus sereinement. Le dernier en date et le premier de Benoît Cauet sur la pelouse de Troyes en est la parfaite illustration. Face à l'un des cadors de la ligue 2, la Berrichonne a non seulement résisté pendant plus de 70 minutes, mais elle a surtout eu des occasions de marquer.

Benoit Cauet : "Nous devons continuer à être déterminé et surtout à prendre des points."

Mais comme elle n'a pas réussi à le faire, elle a fini par céder. Alors bien-sûr le nouvel entraîneur de la Berri, Benoît Cauet veut s'appuyer pour la réception de Guingamp, sur les choses positives qu'il a entrevues au stade de l'Aube : "On doit confirmer sur l'état d'esprit. J'ai vu mes joueurs concentrés du début jusqu'à la fin. Certes, tout n'a pas été parfait car on a perdu ce match. Mais nous devons continuer à être déterminés et surtout à prendre des points pour aller de l'avant. Il faut surtout que l'on fasse bouger ce classement. Moi ce qui m’intéresse, c'est de prendre les trois points. Pour cela il va peut-être falloir mettre plus de joueurs devant le but pour marquer." En effet, la Berri a un problème récurent dans le secteur offensif. Elle a du mal à marquer, la preuve par les chiffres : lors des sept derniers matchs, les footballeurs Castelroussins ont fait trembler les filets seulement à deux reprises pour onze buts encaissés !

La dernière victoire de Guingamp remonte au 19 octobre dernier !

Et les Guingampais dans tout cela, comment en sont-ils arrivés là ? Certes ils marquent plus de buts que la Berri (18) mais le dernier succès des Bretons remonte au 19 octobre 2020, une victoire 2 à 0 face à Auxerre. Mais depuis ce 19 octobre, Guingamp reste sur quatre défaites pour sept matchs nuls ! C'est donc une saison compliquée pour les Castelroussins mais aussi pour les Guingampais qui se sont fait remarquer en début de championnat avec un incroyable changement d'entraîneur après seulement deux journées ! Le club Costarmoricain en est à son cinquième entraîneur en cinq ans ! La Berri à sans doute une belle carte à jouer sur sa pelouse du stade Gaston-Petit. Pour cela, elle va devoir être solide défensivement mais aussi se lâcher offensivement pour compter; uniquement en cas de victoire, 16 points au soir des matchs aller. La Berri accuse donc un gros retard en terme de points, raison pour laquelle elle doit en prendre trois face à Guingamp pour quitter cette place de lanterne rouge.