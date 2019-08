Berrichonne de Châteauroux - Jérôme LEROY : " Je souhaite recruter deux attaquants "

Châteauroux, Centre, France

Jérôme Leroy, le directeur sportif de la Berri l'a reconnu sur l'antenne de France Bleu Berry : " Le début de championnat est très compliqué c'est une évidence, mais ce qui me gène par dessus tout c'est que je ne vois pas beaucoup d'envie. Je pense que nous avons des joueurs meilleurs que la saison dernière mais comme il ne courent pas toujours ensemble, c'est difficile en ce moment. Maintenant je peux vous dire que l'entraîneur de la Berri Nicolas Usaï n'est pas menacé malgré notre classement. C'est un très bon entraîneur qui correspond à l'image du club. En revanche si le recrutement n'est pas bon, si je me suis trompé, je partirai"

Inévitablement la question du recrutement arrive, alors que la fin du mercato est programmée le lundi deux septembre prochain. La Berri va t-elle recruter un attaquant ? : "_Je suis sur deux attaquants_. Le seul problème c'est que Châteauroux n'est pas le seul club de ligue 2 à chercher la perle rare qui a pas l'air d'exister. Vous savez, des clubs comme Caen Lens ou Sochaux qui ont des budgets plus importants que le notre qui sont sur les joueurs que nous avons ciblés. Je ne veux pas me précipiter. Des joueurs blessés vont revenir dans le groupe comme Guévin Tormin et nous attendons toujours la qualification de Philippe Kény."

Le jeune Ilyas Chouaref réintègre le groupe professionnel

Nicolas Usaï n'est pas menacé. Si le recrutement n'est pas bon alors je partirai © Maxppp - Jean-François FREY

Alors le jeune Chouaref va t-il retrouver le groupe professionnel après sa punition ? Il avait refusé de signer son premier contrat professionnel pour une durée de trois ans avec son club de cœur. Et bien, il a réintégré depuis ce lundi vingt-six juillet, l'équipe première. Par ailleurs, le défenseur Castelroussin Christopher Opéri lui aussi va retrouver le groupe après une blessure. Il a accepté la proposition de contrat des dirigeants. Il est lié à la Berri jusqu'en 2021.

Enfin le jeune Haissem Hassan convoité par de grands clubs européens comme le Barça ou récemment la Juventus de Turin, va rester à la Berri. Le directeur sportif Jérôme Leroy l'a confirmé sur France Bleu Berry : "Nous avons vendu Sarr donc nous allons garder le jeune Hassan. Il ne partira pas à moins de six voir sept millions d'euros !"

Maintenant, la Berri compte bien décrocher sa première victoire de la saison pour le compte de la sixième journée face aux Troyens qui viennent de l'emporter 2 à 0 face à Lens. Des Troyens qui comptent dans leur rang un certain Maxime Barthelmé qui sera donc de retour au stade Gaston-Petit.