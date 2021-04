Ligue 2 : la Berrichonne à Toulouse pour un duel des extrêmes

A six journées de la fin du championnat, la Berri, toujours lanterne rouge de ligue 2 avec 21 points en 32 journées, affronte au Stadium, une grosse cylindrée de la poule, à savoir le Toulouse Football Club, l'actuel troisième.

La recette pour créer une énorme surprise c'est de continuer à faire le jeu mais surtout être solide défensivement et efficace en attaque pour l'entraîneur de la Berri Marco Simone

La Berri devrait souffrir sur la pelouse de Toulouse (3e) à l'occasion de la 33e journée de ligue. En effet, le TFC peut, au même titre que Troyes, Clermont mais aussi Grenoble, jouer la saison prochaine en Ligue 1. Au match aller sur la pelouse du Stade Gaston-Petit, les Toulousains s'étaient imposés 3 à 0. C'était aussi le dernier match de Nicolas Usaï qui était ensuite remercié pour cause de mauvais résultats.

Depuis la Berrichonne est restée dans les profondeurs du classement. Mais l'arrivée de Marc Simone a changé la donne en terme de jeu, même si le groupe n'est pas récompensé au niveau des points récoltés : trois sur douze depuis l'arrivée du technicien Italien. Mais Marco n'en démord pas : il est très satisfait du jeu produit par ses joueurs : "En terme de possession du ballon depuis que je suis arrivé, nous sommes la seule équipe de ligue 2 avec le pourcentage le plus élevé. Après, je sais très bien que nous ne pouvons pas nous réjouir d'une telle statistique. Je sais aussi, même si dans le contenu nous avons été bon lors du dernier match face à Dunkerque, que nous avons tiré quinze fois au but et nous ne cadrons qu'une seule frappe. Cela veut dire que nous avons de grosses difficultés à marquer des buts." Donc, une fois ce problème résolu, la Berri pourrait être enfin récompensée.

Marco Simone (entraîneur de la Berri) : "

Est ce que la Berrichonne est capable de réaliser un exploit sur la pelouse du Stadium ? Quelle est la recette pour créer cet exploit ? "Il faut continuer dans cette voix car mon équipe est en train de faire du bon boulot, car encore une fois nous aimons avoir le ballon. Il faut impérativement se focaliser dans nos deux surfaces de réparation. C'est là que nous devons faire la différence." précise Marco Simone.

Marcin Buklka (prêté par le PSG) retrouve sa place de titulaire dans les buts

Au niveau de l'effectif, l'attaquant Razak Boukari, sorti sur blessure au genou, est indisponible, comme Rémi Mulumba qui s'est blessé sur la pelouse de Grenoble. Quand à Gilles Sunu il est suspendu après son carton rouge à Grenoble, pour ce déplacement chez le troisième de ligue 2.

La Berri ne part pas avec les faveurs des pronostics, elle doit en profiter pour jouer relâchée et surtout se montrer réaliste dans les zones de vérités.