Ligue 2 : pour croire au maintien, la Berrichonne Football doit l'emporter face à Chambly

Le retard est considérable au soir de cette 23e journée de ligue 2. La Berri a sept points de retard sur Nancy, 18ème et barragiste. Et huit points sur Guingamp, 17ème et premier non-relégable. Depuis son arrivée au chevet de l'équipe première début janvier, Benoit Cauet a certes observé des progrès. Mais après cinq matchs, le bilan fait peur : quatre défaites et un match nul (3-3) face à Valenciennes. Ça fait un point pris sur 15.

Benoit Cauet (entraîneur de la Berri) : "Nous devons être beaucoup plus exigeant avec nous même."

Il y a encore trop de manques, trop de lacunes dans cette équipe castelroussine. Et à chaque fois, les erreurs coûtent chères. "On arrive devant le but, on est deux au lieu d'être trois et nous avons toujours des problèmes de communication", explique Benoît Cauet. "Nous devons être beaucoup plus exigeant avec nous même. Cette équipe de Chambly l'est plus que nous. Quand doivent être quatre dans le but pour défendre car le gardien est sorti, ils sont quatre dans le but", indique l'entraîneur castelroussin.

Trois recrues sur quatre devraient être titulaire dont le gardien du PSG

Pour tenter de remonter au classement, la Berri a été très active sur le marché des transferts cet hiver. Quatre nouveau joueurs seront présents dans le groupe des 18. Selon nos informations, trois des quatre dernières recrues devraient débuter face à Chambly. Il s'agit de Marcin Bulka, troisième gardien de but du PSG prêté jusqu'à la fin de saison. Ce jeune joueur de 21 ans, imposant par la taille (1m99) va tenter de sécuriser une défense qui en a bien besoin. Le jeune milieu de terrain prêté par Toulouse, Kalidou Sidibé, devrait évoluer dans l'axe en tant que milieu défensif. Quant à Thibaut Vargas, qui a réalisé une bonne première à Amiens sous le maillot de la Berri, il devrait lui aussi débuter.

Avec ces quatre renforts, la Berri espère de tout cœur décrocher la quatrième victoire de la saison. En effet, la dernière remonte au 21 novembre 2020. C'était au stade Gaston-Petit face à Sochaux, un succès 2-1.