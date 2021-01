Ligue 2 : la Berri avec son nouvel entraîneur va tenter de créer l'exploit à Troyes ce mardi

La Berri va devoir sortir le grand jeu sur la pelouse du stade de l'Aube si elle veut créer un véritable exploit à l'occasion de la 18e journée de ligue 2 ce mardi 5 janvier. Ce déplacement de la lanterne rouge Châteauroux, qui vient de recruter Benoit Cauet pour succéder sur le banc de touche à Nicolas Usaï remercié pour cause de mauvais résultats, s'annonce plus que compliqué.

Benoit Cauet : "Je suis là pour six mois et mon objectif est de maintenir ce groupe en ligue 2."

Le nouveau technicien, qui n'a jamais officié à ce niveau là, à hâte d'en découdre : "Je suis très heureux d'être ici. Je vais donner tout ce que j'ai en moi pour redonner à cette équipe la confiance qu'elle a perdu au fil des rencontres. Je suis là pour six mois et mon objectif numéro un est de convaincre mes joueurs, comme ils l'ont fait les autres années d'être en ligue 2 la saison prochaine. Ce groupe que je découvre est sain. Il y a des leaders à l'intérieur et je compte sur eux pour emmener les plus jeunes dans leurs sillages."

Il y a 21 points d'écart entre Troyes 2e et La Berri 20e

La Berri en fâcheuse posture. Du coup, elle ne part pas mais vraiment pas du tout avec les faveurs du pronostic. Ce groupe, se sent un peun voire beaucoup, responsable de tous ces changements qui sont intervenus récemment au sein de l'organigramme : l'entraîneur mais aussi l'intégralité du staff a été remercié. Ce sont deux anciens professionnels qui ont été appelés par Jérôme Leroy, lequel a été chargé par le Prince Saoudien Abdullah Bin Mossaad le futur propriétaire, de recruter dans un premier temps pour le staff sportif. C'est Franck Manteau qui devient l'entraîneur adjoint et Rodolphe Roche qui aura en charge l'entraînement des gardiens de buts. Dans un deuxième temps, la Berri va devoir se renforcer avec l'arrivée probable de nouveaux joueurs. Un premier bilan sera fait après les rencontres de Troyes et de Guingamp à domicile.

Rémi Mulumba et Christopher Opéri sont suspendus

Enfin concernant l'effectif, deux titulaires en puissance seront absents pour cause de suspension : Rémi Mulumba et Christopher Opéri. C'est certes un coup dur, mais le groupe doit réagir et passer outre ces deux suspendus pour rebondir car il y a urgence.