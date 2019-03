La Berri chez elle compte bien déjouer les pronostics et se donner de l'air face au Paris Football Club

Châteauroux, France

Le dernier cri de joie du vestiaire qui escorte la victoire c'est déjà loin ! (Le 8 février 1 à 0 à Nancy). Trop loin pour que cette fin de saison soit tranquille pour les Castelroussins. En effet sur le plan comptable, même si il n'y a pas le feu au lac. Les Castelroussins doivent prendre neuf points sur trente possible ce qui correspond à trois succès. Mais le souci du moment c'est que la Berrichonne football fait du surplace au classement général. Elle est 15ème sur 20 avec deux points d'engranger sur douze possible lors des quatre dernières rencontres.

Nicolas Usaï "La victoire est impérative voir indispensable"

Même si elle possède un matelas de six points d'avance sur le barragiste et 18ème Sochaux. Six points ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre. Alors du coup pour la venue du Paris Football Nicolas Usaï a prévenu son groupe : " La victoire qui nous fuit à domicile depuis le 30 novembre dernier est impérative cette fois-ci face au Paris Football Club. Il faut arrêter de se préoccuper de nos concurrents direct au maintien et regarder le portable à l'issue du match pour savoir ce qu'ils ont fait. Alors si le mot indispensable met de la pression à mon groupe, je vais dire impérative comme ça, cela mettra davantage de pression. La pression dans notre sport c'est ce qui nous fait avancer." Avancer, c'est ce que la Berri a du mal à faire depuis le dernier succès 1 à 0 sur la pelouse de Nancy lors de la 24ème journée de ligue 2.

Ce qui est encourageant, c'est la dernière prestation à domicile face à Brest

Alors face à la meilleure défense du championnat les parisiens ont encaissé seulement 16 buts en 28 journées la tâche des Castelroussins s'annoncent vraiment difficile. Ce qui est encourageant, c'est la dernière prestation à domicile face au 2ème Brest (2-2). Les "bleu et rouge" avaient mis ce jour là les ingrédients nécessaire pour mettre en difficulté les Bretons. Face aux Parisiens il faudra faire encore plus pour empocher les fameux trois points de la victoire. Dans le cas contraire la pression augmentera encore d'un cran lors du prochain déplacement le 29 mars sur la pelouse de l'AC Ajaccio. En effet entre la réception du Paris Football Club et le déplacement en Corse il va s'écouler 15 jours en raison de la trêve internationale. C'est une raison supplémentaire pour décrocher cette huitième victoire de la saison tant attendue histoire de ne pas trop cogiter.