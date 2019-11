Foot L2 : La Berri compte bien créer la surprise face à Lorient une grosse cylindrée de la Ligue 2

Châteauroux - Indre, France

C'est le genre de match ou vous n'avez absolument rien à perdre quand vous êtes seizième de ligue 2 (Châteauroux) et que vous recevez le deuxième (Lorient) qui file tout droit vers la ligue 1. Si les merlus s'imposent dans le Berry, la logique sera respectée en revanche si Châteauroux l'emporte ce sera un véritable exploit.

N. Usaï : "C'est un match excitant à préparer"

En effet, Lorient c'est du solide, du très solide même juge Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin : "C'est une équipe brillante qui a une palette assez large au niveau offensif avec Wissa (ex Berrichon et deuxième meilleur buteur de la ligue 2 avec huit réalisations), Laurienté, Hamel ou encore Bozok. Pour moi depuis le début de saison c'est l'équipe qui joue le mieux même si elle est actuellement deuxième. C'est un match excitant à préparer. Je souhaite que mes joueurs aient l'esprit coupe de France. Cet esprit qui leur a manqué lors de notre élimination aux tirs aux but face à Niort." Une chose est sûre si les Castelroussins ont la même attitude qu'en coupe de France ou ils ont été éliminés face à Niort ils vont être dévorés tout crus par des merlus aux dents longues.

En quatorze journées de championnat, les Berrichons n'ont inscrit que six buts !

Alors pour créer ce véritable exploit, La Berrichonne Football devra être très solide défensivement ce qui est la cas depuis trois matchs en championnat ou elle a encaissé qu'un seul but mais surtout être efficace offensivement car dans ce secteur il y a un véritable problème. En quatorze journées de championnat, les Berrichons n'ont inscrit que six buts. Et ces six buts ont rapporté quatorze points ce qui reste un ratio plus qu'honorable. Enfin pour la venue de cette grosse cylindrée, Nicolas Usaï pourra compter sur la plupart de ses internationaux qui sont de retour. Et autre bonne nouvelle, le milieu de terrain défensif Opa Sanganté est de retour dans le groupe des dix huit. Il s'était blessé au pied à la fin du mois d'octobre. L'infirmerie se vide et les sélectionnés sont de retour. Du coup, le technicien Castelroussin a vingt deux joueurs pour seulement dix-huit places pour la réception de Lorient contre quinze appelés pour seize place lors du précédent tour de la Coupe de France !

Le groupe : Fabri, Besfian, Mboné, Condé, Raineau, Opéri, Alhadur, Cordoval, Mulumba, Vandaleghem, Grange, Sanganté, Leroy, Diarra, Goncalves, Kény, Chouaref, Ghézali. Entraîneur : Nicolas Usaï