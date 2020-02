Foot L2 : La Berri dans l'Isère peut atteindre la barre des trente points !

Les footballeurs de la Berri ont eu très peu de temps pour savourer cet exploit car il s'agit bien d'une exploit à savoir la victoire qui plus est au stade Gaston-Petit 3 à 2 face au deuxième le Racing Club de Lens. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de battre les Lensois avec les ingrédients nécessaires. Ce qu'ils n'ont pas réussi souvent à faire à domicile.

le GF 38 n'a concédé qu'une seule défaite dans son stade des Alpes en douze réceptions !

Ce succès de prestige a en plus été obtenu devant plus de 7000 spectateurs qui sont repartis du stade Gaston-Petit avec le sourire. Une fois ces trois précieux points en poche, les dirigeants joueurs se sont très vite tournés vers le déplacement à Grenoble. Des Isérois neuvième au classement qui ont deux particularités : la première c'est qu'ils n'ont perdu qu'une seule et unique fois chez eux c'était le 2 août 2019, 1 à 0 face à l'Ac Ajaccio. La deuxième particularité c'est d'avoir concédé quatorze matchs nuls dans leur stade des Alpes.

N. Usaï : "Le seul objectif que j'ai c'est de passer la barre des trente points"

Alors du coup ce serait un deuxième exploit si les Berrichons avaient la bonne idée de prendre les trois points de la victoire. Nicolas Usaï le technicien Castelroussin préfère pour sa part raisonner en dizaine : "Souvent l'entraîneur parle de se projeter sur le prochain match, pour ma part je regarde la dizaine de points. Et avant le coup d'envoi de Grenoble - Châteauroux nous avons à porté de fusil la barre des trente points. J'en ai parlé aux joueurs. Nous avons mis un temps fou à atteindre la barre des dix. Donc le seul objectif que j'ai c'est de passer cette barre des trente. pourquoi pas donc à Grenoble."

Sanganté, Leroy, Goncalves Choaref sont de retour, Sunu et Maréga sont blessés

A noter également le retour des quatre suspendus, Sanganté, Leroy Goncalves et Choaref. En revanche Sunu est blessé dernière la cuisse de même que Maréga. Et comme les Castelroussins se comportent plutôt bien hors de leurs bases tout est possible. Mais les "bleu et rouge" ne doivent surtout pas retomber dans leur travers. Après leur belle victoire à Ajaccio, ils s'étaient pris dans les grandes largeurs les pieds dans le tapis (défaite à domicile 3 à 0 face à Chambly), ils doivent pour justement faire plaisir à l'entraîneur passer cette barre des trente points et envisager du coup beaucoup plus sereinement cette fin de championnat de ligue 2.

Le groupe : Fabri, Pillot, M'Bonné, Condé, Raineau, Opéri, Cordoval, Mulumba, Vanbaleghem, Diarra, Grange Sanganté, Leroy Chouaref, Goncalvès, Alhadhur, Chevreuil, Keny.