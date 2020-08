Foot L2 : la Berri débute son championnat sur la pelouse d'Ajaccio, l'un des favoris pour l'accession

Peu importe la pelouse, l'objectif numéro un des Castelroussins est de bien débuter leur championnat de Ligue 2. Seulement voilà, ils tombent d'entrée de jeu sur un gros morceau du championnat de Ligue 2, l'AC Ajaccio. Les Corses sont restés bloquées à la 3ème place du général en mars dernier à deux points du leader Lorient, en raison du Coronavirus. Personne ne sait, sans l'arrêt de la compétition, si l'AC Ajaccio aurait décroché son billet pour la ligue 1. Une chose est sûre, les Corses avec seulement 22 buts encaissés la saison dernière en 28 journées ont souvent une défense intraitable. A l'inverse, les Castelroussins ont eu toutes les peines du monde à inscrire leur premier but. Ils l'ont fait lors de la huitième journée !

Rémi Mulumba et Razak Boukari légèrement blessés seront absents pour ce premier déplacement en Corse

La Berrichonne a t-elle trouvé la clé offensivement pour cette nouvelle saison ? Ce n'est pas dans ce secteur que le nouveau directeur sportif Aldo Angoula a travaillé avec l'entraîneur de Châteauroux, la preuve : Léandro (Béziers) est un jeune défenseur de 23 ans, Amir Nouri, un milieu de terrain qui est passé lui aussi par Béziers mais il arrive d'un club de deuxième division belge, le KSV Roeselare et enfin un milieu de 21 ans : Ibrahim Cissé un défenseur central prêté par l'OGC Nice (ligue 1). Alors la question est de savoir si des joueurs vont quitter le club et d'autres vont arriver. Les joueurs en partance sont connus. Il s'agit de Haissem Hassan, Ilyas Chouaref et Christopher Opéri. Le premier n'est pas retenu dans le groupe des 18 pour ce déplacement en Corse. En revanche, Opéri et Chouaref seront sans doute titulaires au coup d'envoi. Deux joueurs cadres sont absents pour des légères blessures : l'attaquant Razak Boukari qui est légèrement touché à la cuisse et le milieu Rémi Mulumba qui a reçu une grosse béquille à l'entraînement.

Nicolas Usaï entraîneur de la Berrichonne espère revenir d'Ajaccio avec le sourire © Radio France - Sylvain ROGIE

Nicolas Usaï (l'entraîneur de la Berri) : "C'est vrai, on se déplace chez une grosse cylindrée mais bon; j'aime aller jouer en Corse, cela nous réussi plutôt bien ces derniers temps."

La Berri doit s'attendre à souffrir sur la pelouse du Gazélec d'Ajaccio comme le souligne l'entraîneur Berrichon Nicolas Usaï : "C'est une équipe qui recrute souvent avec beaucoup de justesse. La preuve encore une fois cette année avec la fin de carrière d'un joueur historique de l'AC Ajaccio Johan Cavalli (38 ans), remplacé par l'ancien Auxerrois Mickaël Barreto (29 ans) qui a le même profil. En effet on se déplace chez une grosse cylindrée mais bon, j'aime aller jouer en Corse et puis cela nous réussi plutôt bien ces derniers temps." En effet lors des trois derniers déplacements, La Berri s'est imposée à deux reprises pour un match nul. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de commencer au mieux ce championnat 2020-2021 à l'inverse de la saison dernière où les supporters des bleu et rouge avaient du attendre la huitième journée pour voir leur équipe préférée inscrire le premier but de la saison à domicile face à Grenoble sur un corner direct de Romain Grange.

Le groupe des 18 : Fabri, Pillot, Alhadhur, Cissé, Cordoval, Fofana, Mboné, Opéri, Grange, Leroy, Nouri, Raineau, Sanganté, Chouaref, Doucouré, Goncalves, Keny, Sunu. Entraineur : Nicolas Usaï