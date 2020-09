Foot L2 : la Berri diminuée s'en va défier Valenciennes

Il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements après seulement deux journées de championnat. Une chose est sûre ,Valenciennes a débuté son championnat par une belle victoire 3 à 0 face au promu Pau. Dans le même temps, La Berri s'imposait 1 à 0 à Ajaccio. C'est donc en raison de la différence de buts marqués et encaissés, que les Nordistes pointent à la septième place contre la dixième pour les Berrichons.

Nicolas Usaï : "C'est un déplacement délicat au regard du premier match des Valenciennois chez eux face à Pau"

Et comme les joueurs de Nicolas Usaï ont pris la bonne ou mauvaise habitude de briller à l'extérieur et d'être beaucoup plus timide à la maison, il y a de l'espoir... Mais attention tempère le technicien Castelroussin : "C'est un déplacement délicat au regard du premier match des Valenciennois chez eux face à Pau (3 à 0). Ils ont non seulement mis de l'intensité, mais ils ont aussi fait la différence très rapidement. Donc nous nous attendons à une grosse entame de match des Nordistes. A nous de faire le dos rond et gagner nos duels dans les zones de vérité, ce que nous n'avons pas réussi à faire en première période chez nous face à Auxerre."

Grange, Boukari, Sanganté et Goncalvès ne sont pas du voyage dans le nord !

Pour leur deuxième déplacement de la saison, des joueurs-cadre sont absents et pas des moindres : Grange et Boukari sont indisponibles mais ils ont repris les chemin de l'entraînement et devraient être opérationnels assez rapidement. En revanche pour Sanganté et Goncalvès tout s'est décidé cette semaine indique Nicolas Usaï : " Opa Sanganté a reçu un petit coup à la cheville, ce n'est pas méchant mais il est indisponible pour le déplacement à Valenciennes. En ce qui concerne, Aléxi Goncalvès, c'est une sanction sportive. Il a manqué le départ la semaine dernière pour affronter Angers en match d'entraînement. L'incident est clos mais il a été sanctionné. Il a fait une bonne semaine d'entraînement. Je pense qu'il a compris." La Berri serait inspirée de prendre au minimum le point du match nul sur la pelouse des Valenciennois. Car pour le compte de la quatrième journée, ils accueillent le relégué de ligue 1 Amiens, l'un des gros morceaux de ce championnat de ligue 2.

Le groupe de 18 joueurs : Fabri, Pillot - Alhadhur, Cissé, Mboné, Fofana, Morante, Cordoval, Leroy, Mulumba, Nouri, Raineau, Boukari, Chouaref, Doucouré, Keny, Tormin, Sunu.