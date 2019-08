Foot L2 : La Berri doit déjà réagir à domicile face au promu Rodez

Châteauroux, France

La Berri a débuté son championnat de ligue 2 de la plus mauvaise des manières. Il y a bien sur cette lourde défaite (3 à 0) mais aussi et surtout la grave blessure de l'attaquant Razak Boukari (rupture des ligaments du genou) l'autre blessure celle de Jérémy Cordoval à la cuisse est moins grave mais l'ancien Troyens sera néanmoins absent pour la réception du promu Rodez.

Soumaré, Niang et Chevreuil peuvent partir pour aller chercher du temps de jeu

Au rayon des absences la liste n'est pas terminée pour ce premier match de la saison à domicile, la preuve : Léo Leroy est en reprise, Christopher Opéri s'est à nouveau blessé, Guévin Tormin sera absent pour ce match il est blessé également quant à Andrew Jung pour sa part il est rétabli. Quant à Moussa Soumaré, Bryan Chevreuil et Fallou Niang, Nicolas Usaï a eu une discussion franche avec eux : "j'ai souhaité clarifier la situation avec eux pour leur dire que je ne comptais pas sur eux cette saison et en vue de la projection de leur avenir, ils peuvent sans problème aller chercher du temps de jeu ailleurs. Non pas qu'ils sont des fauteurs de trouble mais dans le cadre de notre politique axée sur la formation, il est préférable d'avoir un groupe pour le moment de 18 à 19 joueurs sous contrat et intégrer 3 ou 4 jeunes du groupe élite." Une chose est sûre, ce deuxième match de la saison est déjà important compte tenu du dernier résultat à Clermont : "On ne peut pas parler encore de forte pression mais quand nous sommes à ce niveau le résultat est obligatoire. Avec mon groupe nous n'avons joué certes qu'une journée mais si nous incluons les matchs de préparation (5) nous restons sur six matchs sans victoire ! Donc pour la confiance de mon groupe il est très important de retrouver le succès pour la confiance. Rodez est-il l'adversaire idéal pour rebondir ? Les Ruthénois se sont imposés lors de la journée inaugurale 2 à 0 face à l'AJ Auxerre ce qui prouve que cette équipe, sacrée championne du championnat National, est en pleine confiance."

L'ancien <Bleu et Rouge> Romain Grange (31 ans) pourrait s'engager avec La Berri

Les Castelroussins sont donc prévenus. Enfin, un contact à semble t-il été établi entre l'agent de Romain Grange et les dirigeants de la Berri. Romain Grange 31 ans a déjà évolué à la Berri de 2009 à 2012. il a été prêté la saison dernière à Grenoble par son club actuel Charleroi (1ère division Belge) son agent et les dirigeants de la Berri sont en discussion pour un prêt ou un transfert.