Ligue 2 : contre Valenciennes, la Berri doit sortir d'une spirale infernale

Lanterne rouge de Ligue 2 et éliminée dès le premier tour de la coupe de France, la Berrichonne Football reçoit Valenciennes, 12e avec 24 points. De son côté, Châteauroux doit en urgence réagir et stopper cette spirale négative.

Le fameux choc psychologique, en l’occurrence l'arrivée de Benoit Cauet et de son nouveau staff, n'a rien changé. La Berri reste sur trois défaites de suite en championnat, neuf buts encaissés. Et aussi une élimination contre Ajaccio en Coupe de France (2-0). Tous les clignotants sont donc au rouge. Les regards se tournent dans un premier temps vers le Prince, Abdullah Bin Mosaad, qui devrait officiellement devenir le grand patron de la Berri. Mais les regards se tournent aussi vers le conseiller sportif du président, Jérôme Leroy. Il est en charge du recrutement mais à neuf jours de la fin du marché des transferts, aucun joueur n'a signé. Alors que l'entraîneur castelroussin a pourtant réclamé le renfort d'un joueur par ligne.

Benoit Cauet (entraîneur de la Berri) : "Il faut un match d'hommes"

C'est donc sans nouveau joueur que la Berri s'apprête à recevoir Valenciennes, pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Pour stopper cette spirale incroyable de défaites depuis l'arrivée du nouvel entraîneur castelroussin (quatre défaites avec la Coupe de France), Benoit Cauet va être très attentif aux comportements de ses joueurs. "Il faut un match d'hommes cela veut dire affronter notre adversaire du jour différemment. il faut de l'orgueil de la fierté. Même si mes joueurs travaillent correctement à l'entraînement, ils doivent comprendre pour certains qu'ils doivent se comporter autrement. Aujourd'hui il y a quelqu'un qui a commencé à répondre à mes attentes je ne dirais pas son nom mais pas la totalité du groupe. Nous devons tous être sur le même longueur d'onde", prévient l'entraîneur de la Berri.

De nouveaux cas positifs de Covid-19

Certains joueurs touchés par le Covid-19 sont de retour dans le groupe des 18. C'est une bonne nouvelle, Romain Grange est notamment de retour. En revanche, trois dirigeants du staff qui évoluent aux côtés de Benoit Cauet ont été testés positifs. "Romain a des aptitudes et des capacités footballistiques. C'est un joueur très technique. il peut à chaque moment faire basculer un match. C'est clair que je préfère qu'il soit dans le groupe." L'objectif est clair avec la venue des Nordistes à Gaston-Petit. La Berri doit prendre sa revanche du match aller. Elle avait été battue 1-0 au stade du Hainaut. Il faut absolument stopper cette incroyable série de sept défaites en championnat lors des huit derniers matchs !

Le groupe Berrichon : Fabri, Bedfian, Morante, Fofana, Operi, Canelhas, Fofana, Mulumba, Grange, Sanganté, Leroy, Merdji, Tormin, Goncalves, Sunu, Keny, Chouaref, Doucouré. Entraîneur : Benoit Cauet