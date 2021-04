Foot L2 : La Berri doit valider ses progrès par un succès à Grenoble

Avec 20 points de pris sur 90 possibles, la Berri est au plus mal au classement général de cette ligue 2 depuis des mois et des mois. Et pour ne rien arranger, les Castelroussins ont sept points de retard sur le dix neuvième Chambly et dix points sur le dix huitième et barragiste Guingamp. L'arrivée de Marco Simone n'a pas encore produit les effets escomptés en terme de points. Le technicien italien a récolté deux points sur six possibles malgré de réels progrès.

Marco Simone (Entraîneur de la Berri) : "Même si cela ressemble à de l'utopie nous devons arriver à la place de barragiste."

Pour son deuxième déplacement après Sochaux, le nouvel entraîneur de la Berri souhaite vraiment que ses joueurs soient récompensés y compris sur la pelouse du quatrième Grenoble : "Quand on gagne on valide en général le travail que tu as fait à l'entraînement. Après nous savons aussi que plus ça va et moins il reste de matchs. Du coup c'est sûr qu'il nous faut les trois points de la victoire. Mais je peux vous dire une chose: je suis convaincu qu'en continuant à travailler comme l'ensemble du groupe travaille y compris mon staff, cela va nous conduire au succès. Notre objectif, c'est de récupérer bien sur des points et de nous rapprocher de nos adversaires. Je ne veux pas penser à ce qui peut arriver à des équipes qui seraient en grandes difficultés financières avec un repêchage de la Berri en fin de saison. Même si cela ressemble à de l'utopie, nous devons arriver au minimum à la place de barragiste."

Grenoble (4e) possède la deuxième meilleure défense de la ligue 2

Mais pour tenter d'arriver à cette dix huitième place, il va falloir commencer par décrocher ce fameux succès tant espéré sur le pelouse de Grenoble l'actuel quatrième. Des Isérois en pleine carburation ne sont pas dans le top 5 par hasard. Ils possèdent la deuxième meilleure défense de la ligue 2 avec seulement 25 buts encaissés en 30 journées et la septième attaque. La Berri pour sa part est aux antipodes puisqu'elle est l'avant dernière défense avec 46 buts encaissés. Justement, si elle veut faire un résultat au stade des Alpes, elle doit commencer par ne pas encaisser de but et même en marquer, et ainsi créer du même coup une énorme surprise qui encore une fois viendrait valider le travail de Marco Simone et de l'ensemble de son staff.