Foot L2 : La Berri, lanterne rouge, injustement battue à Lens

Lens, France

Il y a toujours, dans une saison, des défaites qui sont difficiles à avaler. Celle concédée à Lens, en match décalé de la 7ème journée, va avoir du mal à passer dans le camp Castelroussin. Le défenseur central Sékou Condé auteur d'un tacle glissé suite à un centre Lensois venu de la gauche voit le ballon arriver sur son bras. Si c'est involontaire il n'y a pas penalty. Mais là, l’arbitre n'hésite pas une seconde et siffle penalty pour les Sang et Or (56ème). Mauricio, ancien joueur de la Berri, s'élance et prend le gardien Pillot à contre-pied. Rageant dans la mesure ou les Berrichons se sont montrés solides au cours des quarante-cinq premières minutes.

C'est en deuxième mi-temps que le match a basculé

La Berri a tenu tête au Lensois jusqu'à ce coup de sifflet malheureux qui offre la victoire aux Sang et Or . Rémi Pillot, le gardien castelroussin n'en démordait pas à l'issue de cette nouvelle défaite : "Il n'y a pas penalty c'est certain. L'arbitre a déjà le sifflet à la bouche alors que le Lensois n'a pas encore centré ! Maintenant nous sommes, certes, tous très déçus dans le vestiaire mais nous avons fait ce qu'il fallait. En ce moment c'est très compliqué pour nous. Mais de toute façon nous n'avons pas le choix il faudra impérativement battre Grenoble à la maison."

La nouvelle recrue, Alexis Goncalvès, exclu en deuxième mi-temps

Et ce match à domicile, face aux isérois, il se jouera sans la nouvelle recrue Alexis Goncalvès qui a reçu deux avertissements au stade Bollaert. Dans ce cas de figure, le deuxième carton se transforme en rouge. Il sera automatiquement suspendu. La Berri est au plus mal avec toujours ces chiffres qui font peur : zéro but marqué en championnat en sept journées, zéro victoire et quatre joueurs expulsés depuis le début de championnat. Il est grand temps d’arrêter les frais.