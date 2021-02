Ligue 2 : contre Nancy puis face à Pau, la Berrichonne Football joue une partie de sa saison

La Berrichonne Football est au plus mal sportivement. Avec 16 défaites en 26 rencontres, 18 petits points et une place de lanterne rouge, les Castelroussins se raccrochent à un espoir : le fait que ses concurrents directs affichent un niveau très pauvre. Avec cinq points de retard sur Chambly, 18e et barragiste, et six sur Guingamp, premier non-relégable, la Berri va devoir cravacher.

Pour croire toujours au maintien, les Castelroussins vont devoir sortir deux très grands matchs. D'abord ce samedi face à Nancy, 15ème, qui possède 10 points de plus que la Berri. Puis mardi soir à Pau, 19ème avec trois petits points d'avance. La Berri joue-t-elle sa saison sur ces deux matchs ? Ce n'est pas forcément la lecture qu'en fait l'entraîneur berrichon. "Même si le bilan n'est pas positif après ces deux matchs nous sommes toujours là mathématiquement. En revanche sur l'aspect mental nous devons en retirer du positif", réagit Benoît Cauet. "Face à Nancy, nous devons être prêts car ils mettent toujours une grosse pression sur les joueurs adverses. Il va falloir aussi faire beaucoup plus que lors de la défaite 1-0 face au Paris Football Club", ajoute-t-il.

à lire aussi Ligue 2 : la Berrichonne s'incline au Paris FC et reste lanterne rouge

De nombreux changements attendus dans le onze de départ

La dernière prestation à Paris n'a pas été digérée par le staff. En effet, les Castelroussins ont été un ton en-dessous de leurs prestations habituelles. Le gros problème, et il est récurent depuis des mois et des mois sans parvenir à le résoudre, c'est l'inefficacité offensive. La Berri n'a pas cadré un seul de ses tirs lors de son dernier match au stade Charléty à Paris. Il devrait y avoir beaucoup de changements dans le 11 de départ. Une chose est sûre : le jeune Tommy Plumain (20 ans) sera une nouvelle fois titulaire dans les buts. Car le gardien Marcin Bulka, arrivé cet hiver en provenance du Paris Saint-Germain, est blessé et indisponible pour plusieurs semaines.

Les recrues hivernales devraient débuter sur le banc. Gilles Sunu mais aussi Yanis Merdji devraient être titulaires.