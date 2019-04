Football Ligue 2 : La Berri ne doit pas relancer Lens !

Châteauroux, France

Ce Berrichonne Football-Racing Club de Lens, c'est la confrontation entre deux formations qui ont des objectifs complètement différents et ce à huit journées de la fin du championnat de Ligue 2. D'un côté le Racing Club de Lens 6ème avec 49 points a toujours une possibilité de jouer les barrages d'accession en ligue 1. pour cela il faut terminer troisième quatrième ou cinquième. Les Lensois n'ont que quatre points de retard sur le troisième le Paris football club qui s'est incliné lors de cette 31ème journée 1 à 0 face à Sochaux.

La dernière victoire à Gaston-Petit remonte au 30 novembre dernier !

De l'autre côté, Châteauroux ne joue pas dans la même cour. Leur objectif numéro un est de décrocher ce fameux maintien en ligue 2 le plus vite possible. Les Castelroussins sont en effet 16ème au classement avec 33 points à un point de Nancy le 18ème et actuel barragiste. Comment se fait-il que les Berrichons en sont là ? Et bien, leur dernier succès remonte au 8 février à Nancy (1 à 0) et surtout leur dernière victoire à domicile remonte toujours au 30 novembre 1 à 0 face à Sochaux ! Alors comment les joueurs de la Berri comptent s'y prendre pour prendre les fameux trois points de la victoire ? Nicolas Usaï l'entraîneur des bleu et rouge est convaincu que c'est tout à fait possible :" Avant de mettre en place une stratégie pour inquiéter notre adversaire il faut impérativement que dans un tel match, nos leaders techniques (ndlr : Barthelmé et Bourillon) soient au niveau de façon à amener le groupe vers un collectif bien huilé. _Alors c'est vrai qu'à domicile nous avons des difficultés pour nous imposer. Je pense que on a tendance à amener des attaques placées sur de longues séquences de jeu et il faut le reconnaître, nous n'avons pas la qualité technique pour le faire_. Alors sur un match comme celui-ci nous devrons mettre beaucoup plus d'intensité et d'impact pour mettre ses Lensois en difficultés." Plus de 8200 spectateurs sont attendus au stade Gaston-Petit dont 250 supporters Lensois. Les Castelroussins espèrent simplement rééditer l'exploit du match aller. Au stade Bollaert devant plus de 20 000 spectateurs, La Berri s'était imposée 1 à 0 avec un but signé Christophe Mandanne. L'attaquant Castelroussin qui est de retour dans le groupe de 18 après avoir purgé son match de suspension.