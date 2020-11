Ligue 2 : la Berri ne veut pas se faire une montagne de Grenoble

Il suffit de jeter un coup d’œil au classement général pour s’apercevoir qu'en haut ou en bas de classement, il y a très peu de points d'écart. Le leader, Paris Football Club a seulement quatre longueurs d'avance sur le 2e, Grenoble et les Isérois ont un match en retard à disputer face à Niort. Écart restreint également en bas du classement. Après son dernier match nul à Caen, la Berrichonne de Châteauroux ne possède que deux petits points d'avance sur le 19e Pau !

Les castelroussins ne partent pas avec les faveurs du pronostic : le Grenoble Foot 38 possède dix points d'avance sur les joueurs de Nicolas Usaï, mais comme en général, les Berrichons se comportent plutôt bien face à des équipes du haut de tableau, Nicolas Usaï veut y croire : "Il faut toujours être optimiste dans la préparation d'un match mais nous savons aussi que nous allons être confrontés à une des meilleures équipes de Ligue 2 depuis le début de saison. Philippe Hinschberger dispose d'une équipe homogène. Il peut se permettre avec la répétition des matchsn de changer une partie de son effectif et les résultats sont toujours la. Il y a aussi des joueurs de qualité comme Benet ou encore Ravet qui peuvent faire la différence. Donc; j'ai beaucoup de respect mais aussi de méfiance par rapport à cette équipe de Grenoble."

Razak Boukari est de retour dans le groupe, Opa Sanganté est incertain

La Berri a bien fait de prendre ce point du match nul sur la pelouse de Caen car Rodez le 18e a fait match nul (1-1) face à Guingamp ; dans le même temps Pau a fait match nul aussi (2-2) sur la pelouse de Dunkerque. L'objectif pour la Berri sur ces trois rencontres en huit jours, c'est de prendre au minimum cinq points sur neuf; ce qui correspond à deux nuls et un succès.

Les castelroussins ont donc les cartes en main. Ils doivent croire en leur destin et pourquoi pas, se lancer dans une série de match sans défaite. Ils restent pour l'instant sur un succès obtenu à domicile en 180 secondes face à Sochaux (2-1) et donc un match nul en Normandie. Pour inquiéter les Isérois ou pourquoi pas créer un petit exploit, il faudra surtout très bien défendre et pourquoi pas exploiter au mieux les contres. Une chose et sûre, le mois de décembre est très chargé avec six rencontres au total en 22 jours. L'idéal est de débuter ce mois par un bon, voire un très bon résultat face au deuxième de la poule.

Enfin, concernant l'effectif, l'attaquant Razak Boukari ménagé pour le déplacement à Caen est de retour dans le groupe. En revanche une incertitude plane concernant le milieu défensif Opa Sanganté. Touché à la cheville en Normandie, il n'est pas certain qu'il soit présent dans le groupe. Son entraîneur Nicolas Usaï attend le réveil musculaire le jour du match et l'avis du staff médical pour prendre sa décision.