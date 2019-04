Foot L2 La Berri peut dépasser la barre des 40 points face aux Havrais

Châteauroux, France

Il y aura vraiment de l'enjeu à l'occasion de la 35ème journée de ligue 2 entre des Castelroussins (14ème avec 38 points) qui peuvent pour la première fois de la saison dépasser la barre des quarante points face à des Havrais (7ème avec 53 points) toujours en course pour jouer la montée en ligue 1 en passant par les barrages d'accession. Il faut pour cela terminer en fin de saison, troisième, quatrième ou cinquième. Si les Castelroussins veulent enchaîner par un deuxième succès de suite à la maison après celui de Niort (2-1 le 19 Avril dernier) ils devront sacrément hausser leur niveau de jeu en rapport avec le dernier match au stade Bonal de Sochaux (0 à 0).

Nicolas Usaï "Ca peut être effectivement le match du maintien en cas de victoire"

Mais pour la première fois de la saison, les footballeurs de la Berri peuvent dépasser la barre des 40 points mais uniquement en cas de victoire. Le maintien pourrait être acquis pour Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri :" Ça peut être effectivement le match du maintien en cas de victoire mais je ne peux pas vous dire si à 41 points nous serons officiellement maintenu en ligue 2 car cela dépendra une fois encore des confrontations directes entre les équipes qui seront à la lutte avec nous. On peut alors considérer que c'est alors une balle de match." Du coup le président de la Berrichonne football Thierry Shoen lance un appel en direction du fidèle public du stade Gaston-Petit :"_On a pu voir ces derniers temps que le public était là. Je l'encourage donc à revenir encore plus nombreux face au Havre. On a besoin de son soutien pour que l'on puisse prendre ces points qui nous serons profitable_." Et cette 35ème journée de ligue 2 s'annonce passionnante en bas du classement. Il y aura de belles confrontations direct qui pourrait s'avérer décisive en vue du maintien entre le Gazélec d'Ajaccio le 15ème qui reçoit Sochaux le 18ème ou encore entre Nancy le 16ème qui accueille l'AC Ajaccio le 17ème.