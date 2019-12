Foot L2 : la Berri peut dépasser la barre des vingt points à Nancy

Châteauroux, Indre, France

C'est un duel intéressant entre Nancy (10ème) avec 23 points et Châteauroux (15ème) avec 18 points pour le compte de cette 18ème journée de ligue 2. En effet, Les Nancéens ont la possibilité avec trois points de plus au classement de lorgner vers les places de cinquième ou sixième et ce à une rencontre de la trêve de Noël. Les Berrichons pour leur part avec un début de championnat catastrophique ont entamé une opération redressement au classement grâce aux trois succès obtenus à l'extérieur (Le Havre, Valenciennes et le Mans). Les Castelroussins ont également glané quelques points du match nul sur les pelouses de Caen de Chambly ou encore Orléans sans oublier le seul succès à Gaston-Petit 1 à 0 face à Auxerre. En clair, les joueurs de Nicolas Usaï sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile ce qui est quand même un paradoxe. Nancy pour sa part dans son magnifique stade Marcel Picot n'a toujours pas connu la défaite ce qui est une performance de choix.

N. Usaï (entraîneur de la Berrichonne) : "Nancy a encaissé seulement quatre buts sur les neuf matchs joués à domicile. Ce sont des statistiques qui veulent dire quelques chose."

Les Nancéens ont réussi chez eux à s'imposer quatre fois (Le Mans, Chambly Niort et Paris FC) pour cinq matchs nuls (Orléans, Lorient, Rodez, Lens et Troyes). Ces chiffres là, Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin les a parfaitement intégrés : "C'est une équipe qui est troisième au classement des matchs à domicile avec quatre victoires et cinq nuls. Nancy a encaissé seulement quatre buts sur les neuf matchs joués à domicile. Ce sont des statistiques qui veulent dire quelques chose. Bien sur que l'on s'attend à une rencontre peu évidente à jouer. Mes joueurs vont devoir élever leur niveau de jeu mais aussi se montrer non seulement attentifs mais aussi solidaire dans les moments compliqués. Mais une fois encore, la clé du match sera le réalisme devant les buts de Nancy qui est une équipe qui défend bien avec un bloc bas." Alors un match nul, encore une fois tout dépend du scénario, serait considéré comme un bon résultat pour Châteauroux qui vise malgré tout la barre des vingt points. Mais pour l'atteindre en Lorraine seule un succès est nécessaire. A quinze jours de la trêve hivernale ce duel est loin d'être inintéressant. L'entraîneur de Châteauroux n'a pas fixé un nombre de points précis à avoir à la trêve soit le vendredi 20 décembre après la réception au stade Gaston-Petit de Guingamp. En revanche ce qui est connu, c'est la reprise de l'entraînement qui est fixée au lundi 30 décembre. Mais si les Castelroussins terminent cette année 2019 de la plus belle des manière (deux succès en deux matchs), leur entraîneur pourrait leur accorder quelques jours de repos supplémentaire et donc une reprise de l'entraînement au jeudi 2 janvier. La balle est donc dans le camp des Berrichons avec un premier élément de réponse à l'issue de ce match à Nancy.