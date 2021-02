Foot L2 : la Berri peut franchir la barre des 20 points avec la réception du Havre

Même si elle reste dernière du classement de Ligue 2, la Berrichonne Football va mieux. Les Castelroussins viennent d'enchaîner un succès 4 à 0 contre Chambly et un match nul 1-1 à Niort. En recevant Le Havre, samedi 13 février au stade Gaston-Petit, l'objectif est de poursuivre cette dynamique enfin positive.

Benoit Cauet (entraîneur de la Berri) : "Les nouvelles recrues apportent cette envie, cette volonté et cette détermination"

"L'idée c'est de continuer et d’aller de l'avant comme nous venons de le faire face çà Chambly et Niort. Continuer à mettre en difficulté notre adversaire", confirme l'entraîneur Benoît Cauet. "Les garçons ont bien travaillé toute la semaine et ils sont prêts pour ce match-là. Les nouvelles recrues nous apportent cette envie, cette volonté et cette détermination et surtout ils ne sont pas impactés par la situation du club car ils viennent juste d'arriver", ajoute-t-il en conférence de presse. Face au Havre, la Berri a une belle occasion de passer cette barre des 20 points, uniquement en cas de succès.

Le Havre est 13ème mais seulement à deux points de Sochaux, 7ème

Les Normands sont invaincus depuis cinq rencontres : quatre matchs nuls et une victoire 1-0 contre le Paris Football Club. Ils sont 13ème mais à deux petits points de Sochaux, septième. Pour toujours espérer accrocher une place dans les cinq premiers, les Normands ne doivent pas se prendre les pieds dans la pelouse du stade Gaston-Petit, qui été bâchée en milieu de semaine en raison des fortes gelées. La Berri a vraiment une très belle occasion d'entretenir l’espoir du maintien.