Ligue 2 : la Berri touche le fond et s'incline 3 à 0 à domicile face à Pau

C'est la pire soirée pour les footballeurs de la Berri. Ils se sont non seulement inclinés 3 à 0 sur leur pelouse du stade Gaston-Petit face au promu Pau. Mais le défenseur Chaker Alhadhur s'est blessé aussi gravement aux genoux et pour ne rien arranger, le milieu de terrain Opa Sanganté a été exclu suite à deux cartons jaunes à la 78ème puis à la 80ème. Le deuxième carton dans ce cas là se transforme en carton rouge (79ème) ! Et enfin au classement général après ce revers inquiétant, les Castelroussins occupent la dix neuvième place sur vingt.

C'est une soirée cauchemardesque une première mi-temps où il ne s'est rien passé pour les Castelroussins qui ont beaucoup trop subi.

Nicolas Usaï (entraîneur de la Berri) : "J'ai un sentiment de honte"

Et la base dans ces duels de la peur, c'est le combat et l'agressivité dans le bon sens du terme mais là aussi c'était le néant. Nicolas Usaï, l'entraîneur de la Berri, avait la tête des mauvais soirs : "Je veux avant tout être totalement solidaire de l'équipe. Nous n'avons pas du tout fait ce que nous devions faire le staff compris. Ce fut un trou noir donc j'ai un sentiment de honte sur la première mi-temps." L'entraîneur Castelroussin se sent-il menacé ? :"Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. On connait ce métier, on connait les ressorts pour quelques fois inverser la spirale. Mais vous savez le mot menacé c'est un mot bien trop lourd. Je viens d'un endroit ou quand on est menacé c'est beaucoup plus grave."

La Berri est dix neuvième sur vingt !

Le technicien Berrichon fait sans doute allusion aux quartiers Nord de Marseille quand il a été l'entraîneur de Marseille Consolat. Châteauroux a quinze jours pour tenter de laver les têtes et surtout repartir sur des bases beaucoup plus solides défensivement et offensivement. Le seul point positif c'est en fait que cette rencontre se soit jouée à huis clos en raison de la crise sanitaire. Imaginez si le fidèle public du stade Gaston-Petit avait assisté à cette lourde défaite. Certes il y a des choses bien plus graves dans la vie surtout en ce moment mais sportivement la Berri est en danger.